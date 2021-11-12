لاعبة باريس سان جيرمان متهمة باستئجار مجرمين لإصابة منافستها في الفريق (فيديو)

اعتقلت السلطات الفرنسية بأمر من الشرطة القضائية، لاعبة فريق باريس سان جيرمان لكرة القدم النسائية، أميناتا ديالو.

وصادف الاعتقال تاريخ إجراء مباراة بين باريس سان جيرمان وريال مدريد في دوري أبطال أوربا في العاصمة باريس.

واتُهمت اللاعبة بالاعتداء على زميلتها في الفريق جزائرية الأصل، خيرة حمراوي، أثناء عودتها من مأدبة عشاء برعاية باريس سان جيرمان إلى منزلها على متن سيارة تقودها ديالو.

وأفادت تقارير صحفية بأن لاعبة ثالثة من الفريق كانت معهما في السيارة، عندما فتح ملثمان بابها وأخرجا خيرة حمراوي بالقوة واعتديا عليها بالضرب.

وكشفت صحيفة رياضية أن المحققين استجوبوا ديالو بشأن احتمال اتفاقها مع مجرمين مأجورين لإصابة زميلتها.

واتجهت شكوك المحققين إلى رغبة ديالو في الحصول على مركز خيرة حمراوي الأساسي وتعزيز موقفها في المنتخب الفرنسي، إذ تشغل اللاعبتان مراكز مماثلة في الملعب.

وتُجري الشرطة القضائية الفرنسية تحقيقاتها لإثبات أو نفي التهمة عن ديالو.

خيرة الحمراوي

وتحدثت تقارير عن الصداقة التي تجمع اللاعبتين في الفريق الفرنسي كما تجمعهما قرابة.

وأفاد المحلل الرياضي حميد كيالي بأن خيرة حمراوي تقدم مستوى جيدا باعتبارها لاعبة كرة قدم مع المنتخب الفرنسي وباريس سان جيرمان، وهو متقارب مع أداء ديالو، مما زاد المنافسة بينهما.

وعلّق كيالي للجزيرة مباشر بأن “قواعد اللعبة في كرة القدم النسائية تبدو مختلفة بعض الشيء”.

وقالت نيويورك تايمز إن نويل لو غرات، رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، أعرب عن صدمته لاعتقال ديالو، وأوضح “ما هو مشتبه به غير قابل للتصديق، أعرف كلا اللاعبتين، وأشعر بالفزع إذا كان ما ذكر صحيحًا، يبدو أنه لا يمكن تصوره”.

ووصفت الصحيفة خيرة الحمراوي بـ”المخضرمة”، إذ لعبت في كأس العالم 2015 وأولمبياد 2016، ولعبت مع فرنسا آخر مرة في 2019، وقالت إن مسيرتها انتعشت بفوزها بلقب دوري أبطال أوربا مع برشلونة الموسم الماضي ثم الانتقال إلى باريس سان جيرمان، بينما أتت ديالو إلى الفريق من أتلتيكو مدريد.