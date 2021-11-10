تخطي الروابط

انتقل الى المحتوى
البث الحي
رياضة

مصر.. “هجمة مرتدة” على مواقع التواصل ضد عمرو أديب بسبب أبو تريكة

محمد أبو تريكة النجم السابق لمنتخب مصر والنادي الأهلي لكرة القدم (أرشيفية)
10/11/2021-|آخر تحديث: 10/11/202111:25 AM (مكة المكرمة)

تصاعدت حملة إلكترونية في مصر ضد المذيع عمرو أديب بعد تصريحاته بشأن النجم السابق لمنتخب مصر والنادي الأهلي محمد أبو تريكة، وإعلان اعتزامه مقاضاة الأهلي بسبب تهنئة لاعبه السابق بعيد ميلاده عبر منصاته.

وتصدر وسم “عمرو أديب فتنة البلد ” موقع تويتر في مصر، وعدد الناشطون خلاله الأحداث والمواقف التي استغلها أديب في “إشعال الفتن داخل البلاد” ومن بينها هذه الواقعة ودعوا إلى مقاطعة برنامجه، كما أعادوا نشر مواقف مشرفة لأبو تريكة الملقب بـ”أمير القلوب” و”الماجيكو”.

وكان أديب استنكر خلال برنامجه بإحدى الفضائيات الخاصة، تهنئة النادي الأهلي لأبو تريكة بعيد ميلاده الثالث والأربعين، معتبرًا أنه “لا يليق وغير جائز”.

وعلل أديب ذلك بأن أبو تريكة “فاقد لحسن السمعة” ومدرج على “قوائم الإرهاب، متهما الأهلي بأنه غير معترف بأحكام القضاء المصري” بعد تلك التهنئة.

واستطرد “أبلغ النائب العام ضد صفحة الأهلي لتكريمها لأبو تريكة”، وزعم أن النادي الأحمر “إما إنه قرر تخطي القانون أو إنه أصبح فوق الجميع”، مهددًا بالتصعيد.

وتقدم أحد المحامين ببلاغ للنائب العام ونيابة أمن الدولة العليا ضد رئيس وأعضاء مجلس إدارة النادي الأهلي والمسؤول عن صفحة النادي على مواقع التواصل.

وطالب المحامي بالتحقيق في الواقعة، وأشار إلى أن تهنئة النادي لأبو تريكة “تحد سافر لأحكام القضاء المصري”، حسبما ذكرت صحيفة (أخبار اليوم) الرسمية.

وتحديًا لأديب، انهالت التهنئات على أبو تريكة، وتفاعل المئات مع تلك المناسبة محذرين أديب من “هجمة مرتدة” من جمهور الأهلي وعشاق أبو تريكة.

 

كما أعادوا نشر تغريدات وتدوينات سابقة لنجمهم المعتزل قدم خلالها التعزية في ضحايا الجيش والشرطة بعكس ما زعمه أديب، وعقدوا مقارنات بين مواقف الإثنين من قضايا عدة.

وفي مارس/آذار الماضي أيدت محكمة النقض إدراج 1529 شخصا على قوائم الإرهاب، من بينهم أبو تريكة، لمدة 5 سنوات تبدأ من وقت إصدار قرار الإدراج الصادر عام 2018 وتنتهي في 1 مايو/أيار 2023.

وكانت محكمة جنايات القاهرة قررت في يناير/كانون الثاني 2017 إدراج اللاعب على قوائم الإرهاب لاتهامه بتمويل (جماعة الإخوان المسلمين).

وبموجب قانون تنظيم قوائم التنظيمات الإرهابية لسنة 2015، تشمل العقوبات على المدرجين على “قوائم الإرهاب” وضعهم على قوائم ترقب الوصول بالمطارات ومصادرة جوازات سفرهم وتجميد أصولهم المالية.

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل

حول هذه القصة

بعد هجوم عمرو أديب ضد أبو تريكة.. بلاغ للنائب العام ضد النادي الأهلي (فيديو)

هاجم نشطاء مواقع التواصل الإعلامي المصري عمرو أديب عقب إعلانه خلال برنامجه، أمس الإثنين، عزمه مقاضاة النادي الأهلي بسبب تهنئته لاعبه ولاعب المنتخب المصري السابق محمد أبو تريكة بعيد ميلاده.

Published On 9/11/2021
المزيد من رياضة
الأكثر قراءة