مصر.. “هجمة مرتدة” على مواقع التواصل ضد عمرو أديب بسبب أبو تريكة

تصاعدت حملة إلكترونية في مصر ضد المذيع عمرو أديب بعد تصريحاته بشأن النجم السابق لمنتخب مصر والنادي الأهلي محمد أبو تريكة، وإعلان اعتزامه مقاضاة الأهلي بسبب تهنئة لاعبه السابق بعيد ميلاده عبر منصاته.

يا يا يا يا ياتريـــــكة 🎶 نحتفل اليوم بعيد ميلاد أمير القلوب محمد محمد محمد أبو تريكة 🥳 نتمنى لك عيد ميلاد سعيد 🎂❤️#عيد_ميلاد_أبوتريكة pic.twitter.com/FibR54qKCn — ‏النادي الأهلي 🏡 (@AlAhly) November 6, 2021

وتصدر وسم “عمرو أديب فتنة البلد ” موقع تويتر في مصر، وعدد الناشطون خلاله الأحداث والمواقف التي استغلها أديب في “إشعال الفتن داخل البلاد” ومن بينها هذه الواقعة ودعوا إلى مقاطعة برنامجه، كما أعادوا نشر مواقف مشرفة لأبو تريكة الملقب بـ”أمير القلوب” و”الماجيكو”.

أبوتريكة أسطورة الكرة المصرية اللي أنا بتعلم منه و بتمنى أوصل لنص تاريخه و يستحق كل التقدير #عمرو_اديب_فتنه_البلد — محمد شريف – Mohamed Sherif (@mosherif010) November 9, 2021

وكان أديب استنكر خلال برنامجه بإحدى الفضائيات الخاصة، تهنئة النادي الأهلي لأبو تريكة بعيد ميلاده الثالث والأربعين، معتبرًا أنه “لا يليق وغير جائز”.

انا باطالب بمقاطعة القناة والبرنامج عمرو أديب طير انت #عمرو_اديب_فتنه_البلد — Eman elgendy (@Eman71469070) November 9, 2021

وعلل أديب ذلك بأن أبو تريكة “فاقد لحسن السمعة” ومدرج على “قوائم الإرهاب، متهما الأهلي بأنه غير معترف بأحكام القضاء المصري” بعد تلك التهنئة.

عمرو أديب يقدم بلاغا للنائب العام ضد الأهلي لتهنئة أبو تريكة المدرج على قوائم الإرهاب بعيد ميلاده#الحكاية#MBCMASR

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واستطرد “أبلغ النائب العام ضد صفحة الأهلي لتكريمها لأبو تريكة”، وزعم أن النادي الأحمر “إما إنه قرر تخطي القانون أو إنه أصبح فوق الجميع”، مهددًا بالتصعيد.

وتقدم أحد المحامين ببلاغ للنائب العام ونيابة أمن الدولة العليا ضد رئيس وأعضاء مجلس إدارة النادي الأهلي والمسؤول عن صفحة النادي على مواقع التواصل.

بص ياللى انت مش اديب هقولك ع خمس حاجات تحطهم ف دماغك

الاهلي خط أحمر فاحذره

الاهلي فوق الجميع تاج 👑على راسك

الخطيب اسطورة مصرية من ضمن اساطير الاهلى لم ولن تتكرر

تريكة حبيب الملايين وارهابى وامير القلوب 💕

والخامس سجله معلول 🤫#الخطيب_وطنى_ياحاقد#عمرو_اديب_فتنه_البلد — أسرار موجة البحر 🌊🌊 (@Nody_Ahlawya74) November 9, 2021

وطالب المحامي بالتحقيق في الواقعة، وأشار إلى أن تهنئة النادي لأبو تريكة “تحد سافر لأحكام القضاء المصري”، حسبما ذكرت صحيفة (أخبار اليوم) الرسمية.

وتحديًا لأديب، انهالت التهنئات على أبو تريكة، وتفاعل المئات مع تلك المناسبة محذرين أديب من “هجمة مرتدة” من جمهور الأهلي وعشاق أبو تريكة.

واحد من أفضل ما أنجبت الكرة المصرية 🇪🇬 والأفريقية 🌍. 🥳🎂عيد ميلاد سعيد محمد أبوتريكة الذي يكمل اليوم عامه الـ43! بعض من 🎥 أهدافه مع الأهلي المصري في كأس العالم للأندية FIFA 🏆@trikaofficial l @AlAhlypic.twitter.com/LkRfBTQZR9 — FIFA.com – عربي (@fifacom_ar) November 7, 2021

كما أعادوا نشر تغريدات وتدوينات سابقة لنجمهم المعتزل قدم خلالها التعزية في ضحايا الجيش والشرطة بعكس ما زعمه أديب، وعقدوا مقارنات بين مواقف الإثنين من قضايا عدة.

وفي مارس/آذار الماضي أيدت محكمة النقض إدراج 1529 شخصا على قوائم الإرهاب، من بينهم أبو تريكة، لمدة 5 سنوات تبدأ من وقت إصدار قرار الإدراج الصادر عام 2018 وتنتهي في 1 مايو/أيار 2023.

وكانت محكمة جنايات القاهرة قررت في يناير/كانون الثاني 2017 إدراج اللاعب على قوائم الإرهاب لاتهامه بتمويل (جماعة الإخوان المسلمين).

وبموجب قانون تنظيم قوائم التنظيمات الإرهابية لسنة 2015، تشمل العقوبات على المدرجين على “قوائم الإرهاب” وضعهم على قوائم ترقب الوصول بالمطارات ومصادرة جوازات سفرهم وتجميد أصولهم المالية.

المفروض كل اهلاوي بيحب الاهلي والكابتن محمد ابوتريكه يقاطع برنامج الحكايه وعمرو أديب pic.twitter.com/onn0GM2Iac — احمد الهندى (@Cc2cB3HKqU8xTDg) November 8, 2021

يلا يا عمرو استحمل جمهور الأهلى ❤️🦅#عمرو_اديب_فتنه_البلد — Hazem (@Hazem52354182) November 9, 2021

كل ما ينام حب تريكة يقومه يصحوه فينا من جديد عاااااش ابو تريكة أمير القلوب #عمرو_اديب_فتنه_البلد — مخلب النمر ( أهلاوي فلسطيني ) (@ahlawy1980) November 9, 2021

#عمرو_اديب_فتنه_البلد هو ده عمرو أديب ملك النفاق

المبدأ صفر المهم السبوبه تمشي #أبو_تريكة أنضف من أمثالك pic.twitter.com/dZHOjxFBQ7 — Yasser S 🦅 (@Yasser___74) November 9, 2021

لعن الله الفتنة ولعن من أيقظها #عمرو_اديب_فتنه_البلد — Gamal El Shamy (@GShamy) November 9, 2021

#عمرو_اديب_فتنه_البلد

هو اي حد دلوقتي مش عاجب عمرو اديب يقولوا عليه اخوان وارهابي بعد ابوتريكه مسكو في محمود الخطيب مش اي كلام بيتقال اوقفو عمرو اديب سبب الفتنه في مصر — عبيرمحمد (@eJsQyeAPhFCxTDC) November 9, 2021

#عمرو_اديب_فتنه_البلد

عمرك يا عمرو انك تخلق فتنه بين الناس و تريكه

(خليها تكلك) — Khaled ATTA (@bnatta16) November 9, 2021