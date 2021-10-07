الشرطة البرازيلية تتدخل لإنهاء شجار بين لاعبين في مباراة كرة قدم (فيديو)

شهدت الجولة الختامية للدوري البرازيلي (تحت 17 سنة) بين فريقي أتليتكو باراناينسي وفلومينينسي، الإثنين الماضي، شجارًا عنيفًا بين اللاعبين في الوقت الإضافي من المباراة.