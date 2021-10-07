اتهمت الشرطة البرازيلية لاعب كرة قدم بالشروع في قتل حكم بعد أن ركله بقوة في رأسه خلال مباراة في دوري محلي بإحدى الولايات جنوب البلاد.
الشرطة البرازيلية تتدخل لإنهاء شجار بين لاعبين في مباراة كرة قدم (فيديو)
7/10/2021
تدخلت الشرطة البرازيلية لإنهاء شجار بين لاعبين في مباراة بدوري الدرجة الثانية لكرة القدم.
واندلع حوار حاد بين مهاجم الفريق الضيف مع حارس مرمى الفريق صاحب الأرض فور نهاية المباراة.
وتدخل حكام المباراة في محاولة سريعة لفض الاشتباك والسيطرة على اللاعبين.
وتدخل أفراد الشرطة الموجودين للحيلولة دون تطور الأمر، وتسهيل خروج اللاعبين من أرض الملعب.
وشهدت الملاعب البرازيلية شجارات عنيفة بين اللاعبين وشجارات مع الحكام مما يستدعي تدخل الشرطة في أحيان كثيرة.
المصدر : الجزيرة مباشر + خدمة سند