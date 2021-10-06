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رياضة|البرازيل

اتهام لاعب برازيلي بمحاولة قتل حكم خلال مباراة (فيديو)

اتهمت الشرطة اللاعب بالشروع في قتل الحكم (مواقع التواصل)
6/10/2021-|آخر تحديث: 7/10/202112:00 AM (مكة المكرمة)

اتهمت الشرطة البرازيلية لاعب كرة قدم بالشروع في قتل حكم بعد أن ركله بقوة في رأسه خلال مباراة في دوري محلي بإحدى الولايات جنوب البلاد.

وهاجم وليام ريبيرو لاعب (ساو باولو آر-إس) الحكم عقب احتساب مخالفة ضده خلال مباراة خارج الأرض أمام جواراني، الإثنين الماضي.

وتوقفت المباراة لمدة 14 دقيقة بالشوط الثاني بينما نقل الحكم رودريغو كريفيلارو للمستشفى.

وقال الضابط المسؤول عن القضية إنه قرر اتهام الشاب بمحاولة القتل لأنه خاطر بالتسبب في “نتيجة مميتة”.

وحدثت الواقعة في ذكرى مرور 113 عاما على تأسيس نادي (ساو باولو آر-إس).

ووصف النادي الواقعة بأنها “الأكثر ألمًا في تاريخه”، وقرر فصل ريبيرو والنظر في اتخاذ إجراءات أخرى ضده.

ويلعب الفريق في الدرجة الثانية لدوري ولاية ريو غراندي دو سول.

وقرر اتحاد كرة القدم بالولاية إعادة المباراة في اليوم التالي وفاز جواراني 1-صفر.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات

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