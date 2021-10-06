اتهام لاعب برازيلي بمحاولة قتل حكم خلال مباراة (فيديو)

اتهمت الشرطة البرازيلية لاعب كرة قدم بالشروع في قتل حكم بعد أن ركله بقوة في رأسه خلال مباراة في دوري محلي بإحدى الولايات جنوب البلاد.

وهاجم وليام ريبيرو لاعب (ساو باولو آر-إس) الحكم عقب احتساب مخالفة ضده خلال مباراة خارج الأرض أمام جواراني، الإثنين الماضي.

Momento da agressão ao árbitro Rodrigo Crivellaro durante a partida entre Guarani x São Paulo pela Divisão de Acesso do Gauchão. Imagens: FGF/TV pic.twitter.com/9ZI5uuHXiC — PELEIA FC (@peleiafc) October 5, 2021

وتوقفت المباراة لمدة 14 دقيقة بالشوط الثاني بينما نقل الحكم رودريغو كريفيلارو للمستشفى.

وقال الضابط المسؤول عن القضية إنه قرر اتهام الشاب بمحاولة القتل لأنه خاطر بالتسبب في “نتيجة مميتة”.

وحدثت الواقعة في ذكرى مرور 113 عاما على تأسيس نادي (ساو باولو آر-إس).

ووصف النادي الواقعة بأنها “الأكثر ألمًا في تاريخه”، وقرر فصل ريبيرو والنظر في اتخاذ إجراءات أخرى ضده.

Só acho que um atleta desse, isso se dá pra chamar de atleta, deve ser banido do futebol até a quinta geração por tal ato. pic.twitter.com/5cGWB3leep — Divisão de Acesso (@divisaodeacesso) October 5, 2021

ويلعب الفريق في الدرجة الثانية لدوري ولاية ريو غراندي دو سول.

وقرر اتحاد كرة القدم بالولاية إعادة المباراة في اليوم التالي وفاز جواراني 1-صفر.