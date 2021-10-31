هدف خيالي للتونسي وهبي الخزري في الدوري الفرنسي (فيديو)

أذهل لاعب كرة القدم التونسي وهبي الخزري مدربه كلود بويل ومحبي كرة القدم بهدف صُنف بأنه “خيالي” أحرزه النجم التونسي من وسط الملعب في المباراة التي تعادل فيها فريقه سانت إتيان مع نادي ميتز بنتيجة هدف لمثله ضمن منافسات الجولة الـ12 من الدوري الفرنسي الممتاز.

وسجل الخزري الهدف من مسافة 68 مترا وهي الأبعد في تاريخ منافسات الدوري الفرنسي الممتاز لكرة القدم منذ الموسم 2006-2007.

وتمكن الخزري من رفع الكرة فوق حارس ميتز من مسافة طويلة إذ كان في منطقة فريقه عندما صوب في اتجاه المرمى.

واحتفى مشجعو نادي (سانت إتيان) بهدف النجم التونسي الذي سيظل عالقا في سجلات الكرة الفرنسية.

وتداول محبو الفريق على مواقع التواصل الاجتماعي هدف الخزري بشكل واسع ووصفوه بأنه “أسطوري وللتاريخ”.

👀🔥 Le but de 68 mètres de Wahbi Khazri lors de Metz-ASSE. C'est un record en @Ligue1UberEats pic.twitter.com/4QOLyvZpqt — Téléfoot (@telefoot_TF1) October 31, 2021

Wahbi Khazri casually scoring from 70 yards for Saint-Etienne against Metz yesterdaypic.twitter.com/PYXaNkMQzz — Robin Bairner (@RBairner) October 31, 2021

واحتفى أيضا محبو كرة القدم من العرب بهدف النجم التونسي الذي بات اسمه ظاهرا بشدة في الدوري الفرنسي الممتاز.

وقال محمد الجزار على تويتر “هدف عالمي للنجم التونسي وهبي الخزري لاعب سانت إتيان في مرمى ميتز”.

وعلق مدرب فريق سانت إتيان عقب المباراة “لم أُفاجأ بما فعله وهبي لأنه حاول مرارا في السابق أن يسجل هدفا بهذه الطريقة”.

وقال “الهدف كان رائعا لقد أخذ الكرة وقادها ثم نظر إلى حارس المرمى وحاول مباغتته. تسديدته عميقة بما فيه الكفاية إنه رائع”.

وتابع “كانت ضربة عبقرية. وهبي لديه القدرة والموهبة للقيام بأفعال خارجة عن المألوف”.

ويلعب الخزري (30 عاما) مع فريق سانت إتيان الفرنسي منذ عام 2018.

أستوب ايه ده يا وهبي اييييييه ياعم اييييييه ايه الجمال ده صاااااااروووووووخ يا الله ع الهدف وربنا هدف عااااااااالمي 🔥😱#وهبي_الخزري pic.twitter.com/1pKMJ54Wuc — MahmoudCR7 💙 (@MahmoudMCR7) October 31, 2021