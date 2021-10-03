تصدر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي قائمة أغلى اللاعبين في العالم لموسم 2021-2022، بينما حل اللاعب المصري محمد صلاح في المرتبة الخامسة.
شهدت هدفا مارادونيا لصلاح.. التعادل الإيجابي يحسم قمة ليفربول ومانشستر سيتي (فيديو)
انتهت قمة “أنفيلد روود” بين ليفربول وضيفه مانشستر سيتي بتعادلٍ مُثير بهدفين لمثلهما، الأحد، ضمن الجولة السابعة من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.
في الشوط الأول متوسط المستوى، فرض خلاله سيتي أفضلية كبيرة على حساب أصحاب الأرض الذين لم يُقدموا ما هو متوقع منهم أمام جماهيرهم، واكتفوا بالتراجع إلى مناطقهم الخلفية للحد من خطورة الضيوف.
وعرف الشوط الثاني تغييرا كبيرا في أداء ليفربول الذي ضغط بقوة وهدد مرمى سيتي بعدة محاولات خطيرة، أثمرت إحداها عن أول الأهداف في الدقيقة 59، إثر هجمة سريعة انطلق بها المصري محمد صلاح من منتصف الملعب قبل أن يمرر إلى السنغالي ساديو ماني ليُسددها داخل شباك السيتي.
وعقب تأخره بالنتيجة، رفع فريق المدرب بيب غوارديولا نسقه الهجومي وكرر محاولاته لهز شباك أليسون بيكر، الأمر الذي تحقق فعلا مع حلول الدقيقة 69، بعد عمل رائع من غابرييل خيسوس ترجمه لاعب الوسط فيل فودين إلى هدف التعادل.
الإثارة بين الفريقين بلغت ذروتها في ربع الساعة الأخير من زمن اللقاء، حيث نجح صلاح في إعادة “الريدز” إلى الواجهة بتسجيله هدفا من طراز عالمي في الدقيقة 76، بعد فاصل مهاري راوغ خلاله دفاع السيتي وسدد كرة عجز حارس إديرسون عن فعل أي شيء لإيقافها.
😲 محمد صلاح @MoSalah يضرب دفاع مان سيتي بهدف "مارادوني" ‼️#ليفربول_مانشستر_سيتي | #الدوري_الإنكليزي_الممتاز#PremierLeague | #beINPL pic.twitter.com/M1RxfRXt4g
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) October 3, 2021
فرحة لاعبي ليفربول بالهدف الجميل لمحمد صلاح أعطت نظراءهم في السيتي دافعا أكبر لإثبات عدم استحقاقهم للخسارة، وهاجموا بضراوة إلى أن تمكن الفريق من تعديل النتيجة مُجددا في الدقيقة 81 بتسديدة للبلجيكي كيفين دي بروين، ارتطمت بالمدافع جويل ماتيب وخدعت الحارس بيكر قبل أن تدخل المرمى.
بهذه النتيجة حافظ ليفربول على المركز الثاني بـ 15 نقطة، وظل مانشستر سيتي ثالثا بـ 14 نقطة.