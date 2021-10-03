Skip links

انتقل الى المحتوى
البث الحي
رياضة|بريطانيا

شهدت هدفا مارادونيا لصلاح.. التعادل الإيجابي يحسم قمة ليفربول ومانشستر سيتي (فيديو)

محمد صلاح أحرز هدف مادراوني في شباك مانشستر سيتي (رويترز)
محمد صلاح أحرز هدف مادراوني في شباك مانشستر سيتي (رويترز)
3/10/2021-|آخر تحديث: 3/10/202111:05 PM (مكة المكرمة)

انتهت قمة “أنفيلد روود” بين ليفربول وضيفه مانشستر سيتي بتعادلٍ مُثير بهدفين لمثلهما، الأحد، ضمن الجولة السابعة من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

في الشوط الأول متوسط المستوى، فرض خلاله سيتي أفضلية كبيرة على حساب أصحاب الأرض الذين لم يُقدموا ما هو متوقع منهم أمام جماهيرهم، واكتفوا بالتراجع إلى مناطقهم الخلفية للحد من خطورة الضيوف.

وعرف الشوط الثاني تغييرا كبيرا في أداء ليفربول الذي ضغط بقوة وهدد مرمى سيتي بعدة محاولات خطيرة، أثمرت إحداها عن أول الأهداف في الدقيقة 59، إثر هجمة سريعة انطلق بها المصري محمد صلاح من منتصف الملعب قبل أن يمرر إلى السنغالي ساديو ماني ليُسددها داخل شباك السيتي.

وعقب تأخره بالنتيجة، رفع فريق المدرب بيب غوارديولا نسقه الهجومي وكرر محاولاته لهز شباك أليسون بيكر، الأمر الذي تحقق فعلا مع حلول الدقيقة 69، بعد عمل رائع من غابرييل خيسوس ترجمه لاعب الوسط فيل فودين إلى هدف التعادل.

الإثارة بين الفريقين بلغت ذروتها في ربع الساعة الأخير من زمن اللقاء، حيث نجح صلاح في إعادة “الريدز” إلى الواجهة بتسجيله هدفا من طراز عالمي في الدقيقة 76، بعد فاصل مهاري راوغ خلاله دفاع السيتي وسدد كرة عجز حارس إديرسون عن فعل أي شيء لإيقافها.

فرحة لاعبي ليفربول بالهدف الجميل لمحمد صلاح أعطت نظراءهم في السيتي دافعا أكبر لإثبات عدم استحقاقهم للخسارة، وهاجموا بضراوة إلى أن تمكن الفريق من تعديل النتيجة مُجددا في الدقيقة 81 بتسديدة للبلجيكي كيفين دي بروين، ارتطمت بالمدافع جويل ماتيب وخدعت الحارس بيكر قبل أن تدخل المرمى.

بهذه النتيجة حافظ ليفربول على المركز الثاني بـ 15 نقطة، وظل مانشستر سيتي ثالثا بـ 14 نقطة.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات

حول هذه القصة

المزيد من رياضة

سيل من المديح لرونالدو بعد تألقه مع يونايتد في دوري الأبطال (فيديو)

رونالدو سعيدا بتسجيل هدف الفوز ضد فياريال (رويترز)

للمرة الأولى.. قطر تستضيف سباق الفورمولا 1 ولمدة عشر سنوات

المؤتمر الصحفي للفورمولا 1 بحلبة لوسيل الدولية بالعاصمة القطرية الدوحة (رويترز)

خسارة ريال مدريد صنفت الأكبر.. تعرف على أقوى 10 نتائج صادمة في دوري أبطال أوربا

صنفت خسارة الريال على أنها أكبر صدمة منذ سنوات (رويترز)

بين السخرية والإشادة والاستنكار.. لقطة ميسي أسفل حائط صد فريقه تثير ردود فعل واسعة (فيديو)

ميسي يستلقي على الأرض خلف حائط صد فريقه (رويترز)
الأكثر قراءة

شاهد: فلسطيني يوجه عدة لكمات لشرطي إسرائيلي ويسقطه أرضا.. ماذا حدث؟

حارس أمني فلسطيني رد على هجوم الشرطي الإسرائيلي بكيل عدد من اللكمات المتتالية أسقطته أرضا (مواقع التواصل)

“طرد السفير الفرنسي مطلب شعبي”.. غضب عارم في الجزائر بعد مساس ماكرون بتاريخها

ماكرون أكد سابقا رغبته في المصالحة مع الجزائر وتسوية ملف الذاكرة المتعلق بفترة الاستعمار (رويترز)

اعتقال نائب ومذيع تونسيين بسبب انتقاد قيس سعيد (فيديو)

مقدم البرامج في تلفزيون الزيتونة عامر عياد

الإعصار شاهين.. مصرع 3 في عُمان وفقدان آخرين وغرق طرق وتأجيل رحلات جوية (فيديو)

(الجزيرة)