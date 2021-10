حارس واتفورد يكشف الحوار الذي دار مع صلاح بعد مباراتهما الأخيرة (فيديو)

كشف بن فوستر حارس مرمى نادي واتفورد الإنجليزي عن فحوى الحوار الذي دار بينه وبين النجم المصري محمد صلاح عقب نهاية المباراة التي جمعت بينهما قبل أيام وسجل صلاح خلالها هدفا رائعا وصنع آخر لساديو ماني.

وكال فوستر المديح لصلاح وأشاد باحترافيته الكبيرة وحماسته لتحقيق المزيد.

وقال فوستر إن صلاح سأله عن الجهة التي كان سيتوجه إليها إذا حصل على ضربة جزاء، وهو ما يدل على رغبة صلاح في تطوير نفسه ومعرفة التفاصيل الصغيرة برغم أنه سجل هدفا رائعا خلال المباراة.

وانتهى اللقاء بفوز ليفربول 5-صفر، أحرز صلاح منها هدفا جميلا وصنع آخر بتمريرة مميزة لزميله السنغالي ساديو ماني.

A goal that 𝐧𝐞𝐞𝐝𝐬 to be seen from every angle 💫🤩@MoSalah’s display of individual brilliance, presented by @Sonos 🎥 pic.twitter.com/eg2hyPWBHA

— Liverpool FC (@LFC) October 17, 2021