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حارس واتفورد يكشف الحوار الذي دار مع صلاح بعد مباراتهما الأخيرة (فيديو)

محمد صلاح واتفورد
فوستر يتصدى لمحاولة من صلاح لتسجيل هدف (رويترز)
26/10/2021-|آخر تحديث: 26/10/202109:00 PM (مكة المكرمة)

كشف بن فوستر حارس مرمى نادي واتفورد الإنجليزي عن فحوى الحوار الذي دار بينه وبين النجم المصري محمد صلاح عقب نهاية المباراة التي جمعت بينهما قبل أيام وسجل صلاح خلالها هدفا رائعا وصنع آخر لساديو ماني.

وكال فوستر المديح لصلاح وأشاد باحترافيته الكبيرة وحماسته لتحقيق المزيد.

وقال فوستر إن صلاح سأله عن الجهة التي كان سيتوجه إليها إذا حصل على ضربة جزاء، وهو ما يدل على رغبة صلاح في تطوير نفسه ومعرفة التفاصيل الصغيرة برغم أنه سجل هدفا رائعا خلال المباراة.

وانتهى اللقاء بفوز ليفربول 5-صفر، أحرز صلاح منها هدفا جميلا وصنع آخر بتمريرة مميزة لزميله السنغالي ساديو ماني.

وحقق المقطع أكثر من 1.2 مليون مشاهدة على حساب فوستر على فيسبوك وأكثر من 442 ألف مشاهدة على يوتيوب.

ويواصل النجم المصري تألقه مع فريقه ليفربول الإنجليزي على المستويين الأوربي والمحلي.

وأصبح صلاح الهداف التاريخي للفريق أوربيا، كما يتصدر حاليا قائمة هدافي الدوري المحلي برصيد 10 أهداف بعد تسجيله ثلاثية تاريخية في مرمى مانشستر يونايتد.

المصدر : الجزيرة مباشر + خدمة سند

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Published On 24/10/2021
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