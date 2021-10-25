بيع زوج قديم من الأحذية الرياضية بـ1.5 مليون دولار

بيع زوج من الأحذية الرياضية لأسطورة الدوري الأمريكي للمحترفين لكرة السلة مايكل غوردن بمبلغ 1.47 مليون دولار في مزاد علني.

وأعلنت دار سوثبيز للمزادات يوم الأحد أن المشتري هو نيك فيوريلا. ويعتبر فيوريلا هو جامع معروف للمقتنيات الرياضية التي تقدر قيمتها بالملايين.

وكان زوج الأحذية من نوع (نايك إير شيب) التي اشتراها فيوريلا قد انتعله غوردن في أول موسم له في الدوري الأمريكي للمحترفين في عام 1984، وفقًا لدار المزادات.

لاعب الدوري الأمريكي للمحترفين لكرة السلة مايكل غوردن (منصات التواصل)

وكان الحذاء الرياضي بلونيه الأحمر والأبيض مملوكا في السابق لفتى جمع الكرات في نادي دنفر ناجتس والذي حصل عليه كهدية.

يشار إلى أنه في أبريل/نيسان الماضي، بيع زوج من الأحذية الرياضية التي ارتداها مغني الراب الأمريكي كاني ويست في حفل توزيع جوائز غرامي لعام 2008 بمبلغ 1.8 مليون دولار – وهو أعلى مبلغ تم دفعه في مزاد لشراء حذاء رياضي، وفقًا لدار سوثبيز.

وتصدرت الأحذية الرياضية غير العادية عناوين الصحف بشكل متكرر لأنها تحقق أسعارا مرتفعة مؤخرا في المزادات.

وتم بيع زوج من الأحذية الرياضية البيضاء المصنوعة يدويا بأيدي أحد مؤسسي شركة نايك قبل حوالي 50 عامًا مقابل 162 ألفا و 500 دولار العام الماضي.

كما بيع زوج آخر من الأحذية الرياضية لغوردن مقابل 560 ألف دولار العام الماضي.