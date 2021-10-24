خماسية نظيفة.. صلاح يحرز هاتريك ويقود ليفربول لفوز تاريخي على مانشستر يونايتد (فيديو)

واصل النجم المصري محمد صلاح تألقه وسجل ثلاثة أهداف وصنع هدفا رابعا ليقود فريقه ليفربول لانتصار ساحق على غريمه التقليدي مانشستر يونايتد 5-صفر باستاد أولد ترافورد في الدوري الإنجليزي لكرة القدم، اليوم الأحد.

وافتتح نابي كيتا الهدف الأول للفريق الزائر في الدقيقة الخامسة بعد أن تلقى تمريرة من صلاح، ثم أضاف ديوغو جوتا الهدف الثاني بعد تمريرة عرضية أمام المرمى من ترينت ألكسندر-أرنولد في الدقيقة 13.

وأضاف صلاح الهدف الثالث بعد أن حول تمريرة عرضية منخفضة من كيتا إلى المرمى ليهز الشباك، للمباراة العاشرة على التوالي في جميع المسابقات، ثم أضاف النجم المصري الهدف الرابع عقب تمريرة من جوتا في الدقيقة 38.

وكانت هذه أول مرة يتأخر فيها يونايتد 4-صفر في الشوط الأول في عصر الدوري الممتاز وتعرض الفريق لصيحات استهجان أثناء خروجه من الملعب.

واحتاج صلاح إلى خمس دقائق بعد الاستراحة ليكمل ثلاثيته بواحدة من لمساته المميزة بعد تمريرة رائعة بين المدافعين من غوردان هندرسون.

وازداد الأمر سوءا بالنسبة ليونايتد بعد إلغاء هدف سجله كريستيانو رونالدو بداعي التسلل قبل أن يحصل البديل بول بوغبا على بطاقة حمراء بسبب مخالفة عنيفة ضد كيتا بعد 15 دقيقة من اشتراكه.

وبذلك ينفرد صلاح بصدارة ترتيب هدافي البطولة هذا الموسم برصيد 10 أهداف، بفارق 3 أهداف أمام أقرب ملاحقيه جيمي فاردي، مهاجم ليستر سيتي.

وبهذا الفوز، رفع ليفربول رصيده إلى 21 نقطة في المركز الثاني بترتيب المسابقة، بفارق نقطة خلف تشلسي المتصدر، في حين تجمد رصيد مانشستر يونايتد عند 14 نقطة في المركز السابع.

وبثلاثيته في مرمى مانشستر يونايتد، أصبح صلاح أكثر اللاعبين الأفارقة تسجيلا للأهداف في الدوري الإنجليزي برصيد 107 أهداف بعد أن تجاوز ديدييه دروغبا لاعب كوت ديفوار الذي سجل 104 أهداف.

وسجل صلاح 105 أهداف مع ليفربول وهدفين مع تشلسي الذي لعب في صفوفه بين 2014 و2016.

كما مدد صلاح، 29 عاما، رقمه القياسي بهز الشباك للمباراة العاشرة على التوالي مع ليفربول في جميع المسابقات.