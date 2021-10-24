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رياضة|إسبانيا

ريال مدريد يعتلي صدارة الدوري الإسباني بالفوز على برشلونة في كلاسيكو مثير (فيديو)

24/10/2021-|آخر تحديث: 24/10/202109:15 PM (مكة المكرمة)

حسم ريال مدريد “الكلاسيكو” الذي جمعه مع غريمه برشلونة بهدفين لواحد، الأحد، في مباراة أقيمت على ملعب الأخير، ضمن الجولة العاشرة من منافسات الدوري الإسباني لكرة القدم.

بدأ الكلاسيكو بحذر هجومي من كلا الطرفين، تبدد مع أول فرص خطرة صنعها برشلونة أمام مرمى الريال، لكن المدافع الأمريكي سيرجيو ديست أضاع فرصة افتتاح التسجيل بطريقة غريبة.

رد الريال جاء مزلزلا لأرجاء “كامب نو” بعدما انطلق البرازيلي فينيسيوس جونيورز بهجمة مرتدة وصلت الكرة في النهاية إلى المتقدم النمساوي ديفيد ألابا، الذي سدد كرة رائعة هزت شباك تير شتيغين هدفا للفريق الملكي في الدقيقة 32.

وحاول الفريق الكتالوني تدارك الموقف سريعا للعودة إلى أجواء اللقاء، وهددوا مناطق الريال في عدة مناسبات، أخطرها كرة رأسية من جيرارد بيكيه علت العارضة بقليل.

ومع بداية الشوط الثاني فرض الريال أسلوبه وشكل خطورة كبيرة في مناطق برشلونة، وكاد أن يزيد غلته من الأهداف لو لا أن تير شتيغن تألق وتصدى لمحاولات عدة، كان أخطرها من كريم بنزيما.

واقتصرت فرص برشلونة على بعض الكرات الخجولة التي كانت أغلبها تخرج من أقدام لاعب الوسط كافي والبرازيلي فيليبي كوتينيو، في غياب واضح لدور رأس الحربة في الفريق، الأمر الذي تداركه المدرب رونالد كومان بإقحام سيرجيو أغويرو.

وظل الريال مسيطرا على مجريات اللعب إلى أن تمكن من تأكيد انتصاره بهدف ثان أحرزه لوكاس فاسكيز في الوقت المبدد من هجمة مرتدة، رد بعدها برشلونة بهدف لم يُجنبه الهزيمة على أرضه، جاء عن طريق البديل أغويرو.

وبهذا حقق الريال انتصاره الرابع على التوالي في مواجهات الكلاسيكو، وهو ما لم يحدث منذ ستينيات القرن الفائت، تحديدا في موسم 1965.

الفوز جعل ريال مدريد يرتقي لصدارة الترتيب مؤقتا بعدما رفع رصيده لـ 20 نقطة، بينما تراجع برشلونة إلى المركز السابع إذ توقف رصيد الفريق عند 15 نقطة. ​​​​​​​

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات

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