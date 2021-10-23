محمد صلاح عن استمراره في ليفربول: “الأمر ليس بيدي”

قال اللاعب الدولي المصري محمد صلاح مهاجم ليفربول إنه يرغب في الاستمرار مع النادي المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم حتى اعتزاله لكن مستقبله في ملعب آنفيلد ليس بيده.

ويرتبط صلاح، الذي يتقاسم هدافي الدوري الممتاز هذا الموسم بسبعة أهداف، بعقد مع ليفربول حتى يونيو/ حزيران 2023.

وقال صلاح البالغ عمره 29 عاما لشبكة سكاي سبورتس “أود البقاء حتى اليوم الأخير من مسيرتي الكروية لكن لا يمكنني قول الكثير عن ذلك. الأمر ليس بيدي”.

وتابع “يعتمد الأمر على ما يريده النادي، وليس علي. في الوقت الحالي لا أستطيع أن أرى نفسي ألعب ضد ليفربول على الإطلاق. سيصيبني هذا بالحزن”.

وأضاف أن “الأمر صعب، لا أريد التحدث عنه، لكنه سيجعلني حزينا للغاية .. دعونا نرى ما سيحدث في المستقبل”.

ولم يتوصل صلاح وليفربول إلى اتفاق حتى الآن بشأن تجديد عقد اللاعب، وأشارت تقرير صحافية بأن العائق في التجديد هو المطالب المادية لصلاح، مؤكدة بأن الأخير يريد أن يتساوى دخلا مع أعلى اللاعبين أجرا في الدوري الإنجليزي الممتاز، وهو البرتغالي كريستيانو رونالدو براتب 500 ألف جنيه أسترليني.

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وقبل أيام أشاد يورغن كلوب مدرب ليفربول بالمتألق صلاح، وعده أفضل لاعب في العالم بعد الفوز 5-صفر على واتفورد، حيث سجل النجم المصري هدفا رائعا وصنع هدفا بتمريرة متقنة في عرض آخر مذهل لإظهار موهبته.

وقال كلوب في مقابلة تلفزيونية “احضروا هنا، من أفضل منه؟ لا ينبغي أن نتحدث عن ميسي ورونالدو وما حدث منهما لكرة القدم العالمية وسيطرتهما التامة، لكنه الآن هو الأفضل”.

وقد أشعل صلاح كرة القدم الانجليزية، عندما انضم إلى ليفربول في 2017، إذ حطم الرقم القياسي للأهداف المسجلة في موسم من 38 مباراة، محققا 32 هدفا في الموسم 2017-2018.

وساعد فريقه، من يومها، في الفوز بدوري أبطال أوربا للمرة السادسة في تاريخه، وبالدوري الانجليزي للمرة الأولى.

وسيحل ليفربول، صاحب المركز الثاني بفارق نقطة عن تشيلسي المتصدر، يوم الأحد ضيفا على مانشستر يونايتد الذي يحتل المركز السادس ويتأخر بأربع نقاط خلف غريمه ليفربول بعد ثماني مباريات.