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رياضة|قطر

السد يفوز على الريان ويتوج بلقب كأس أمير قطر مع افتتاح سادس استادات المونديال (فيديو)

كأس أمير قطر 2021
لاعبو السد يحتفلون بالفوز بالبطولة (تويتر)
22/10/2021

توج فريق السد بكأس أمير قطر لكرة القدم، اليوم الجمعة، بعد تغلبه على الريان بركلات الترجيح 5-4 بعد انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل 1—1.

ووضع الجزائري ياسين براهيمي الريان في المقدمة بركلة جزاء في الدقيقة الأخيرة للشوط الأول.

لكن الإسباني سانتي كازورلا أدرك التعادل للسد حامل اللقب بنفس الطريقة في الدقيقة 58.

ولجأ الفريقان إلى ركلات الترجيح لحسم اللقب واستطاع السد حسم النتيجة، بعدما سجل له: سانتي كازورلا ورودريغو تاباتا وأكرم عفيف وخوخي بو علام وجونج وو يوونج.

وسجل للريان كل من ياسين براهيمي ويوهان بولي وعبد العزيز حاتم وستيفن نزونزي، فيما أضاع شجاع خابا زاده ضربة جزاء.

وبهذا يرفع السد رصيده من مرات الفوز بالبطولة إلى 18 مرة، فيما فاز بها الريان 6 مرات.

وشهدت المباراة افتتاح استاد الثمامة ليصبح السادس من استادات المونديال الثمانية، الذي يتم افتتاحه رسميا بعد استادات “خليفة الدولي” و”الجنوب” و”أحمد بن علي” و”المدينة التعليمية” و”البيت”.

وأصبح “الثمامة” هو الرابع من بين استادات المونديال القطري، الذي يقام العام المقبل، والذي يتم افتتاحه من خلال المباراة النهائية لكأس أمير قطر.

ويتسع استاد الثمامة لأكثر من 40 ألف مشجع.

وسيستضيف الملعب ست مباريات في دور المجموعات ومباراة في دور الستة عشرة ومثلها في دور الثمانية.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات

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