الادعاء الفرنسي يطالب بسجن كريم بنزيما 10 شهور.. ما القصة؟

طالب الادعاء الفرنسي بمعاقبة كريم بنزيما مهاجم ريال مدريد بالسجن عشرة أشهر مع إيقاف التنفيذ بعد اتهامه بابتزاز زميله السابق في منتخب فرنسا ماتيو فالبوينا في قضية ترتبط بشريط جنسي.

وأوصى المدعون بتغريم بنزيمة 75 ألف يورو أي نحو (87 ألف دولار).

ويحاكم بنزيما أمام محكمة “فرساي الجنائية” في قضية ابتزاز فالبوينا، إلى جانب أربعة متهمين آخرين، هم أكسيل أنغوت، مصطفى زواوي، يونس حواس، وكريم زناتي.

وتعود القضية إلى عام 2015، عندما تعرض فالبوينا للابتزاز من مجهولين بشأن شريط فاضح، حيث اعترف بنزيما حينها بتدخله في الموضوع بطلب من أحد المبتزين، ونصح زميله بدفع الأموال.

وبحسب الادعاء، كشف بنزيما لفالبوينا بوجود الشريط، في أكتوبر/تشرين الأول 2015، عندما كانا في معسكر تحضيري لمباراة ودية للمنتخب الفرنسي ضد نظيره الأرميني.

ونفى بنزيما ارتكاب أي خطأ، بينما وصف محاميه القضية بأنها “سخيفة”.

وتسببت القضية في استبعاد اللاعبين معا من المنتخب الفرنسي، أواخر عام 2015، قبل عودة بنزيما للمشاركة في نهائيات أمم أوربا التي ودع “الديوك” منافساتها من دور الـ16 على يد منتخب سويسرا.​​​​​​​