قطر ومنظمة الصحة العالمية تتعاونان لضمان صحة وسلامة كأس العالم (فيديو)

أطلقت دولة قطر ومنظمة الصحة العالمية والاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) اليوم الإثنين مشروعا مشتركا يهدف لضمان السلامة والصحة في المونديال المقرر إقامته خريف 2022.

وأُعلِن عن المشروع الذي يحمل عنوان “بطولة كأس عالم صحية عام 2022 – خلق إرث للرياضة والصحة” في حفل مشترك بالمقر الرئيسي للمنظمة في مدينة جنيف السويسرية.

حفل إطلاق شراكة بين #قطر ومنظمة الصحة العالمية و #الفيفا لجعل كأس العالم 2022 والأحداث الرياضية الكبرى صحية وآمنة https://t.co/7FCFpbdtw5 — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) October 18, 2021

وشارك في حفل الإطلاق تيدروس غريبريسوس مدير منظمة الصحة وحنان الكواري وزيرة الصحة القطرية وحسن الذوادي الأمين العام للجنة القطرية العليا للمشاريع والإرث، وجياني إنفانتينو رئيس الفيفا.

وذكر بيان لمنظمة الصحة أن المشروع الذي يمتد لـ3 سنوات يهدف إلى المساعدة على جعل الأحداث الرياضية العالمية الكبرى أحداثًا صحية وآمنة.

Today WHO and the State of #Qatar launched a 🆕 multiyear collaboration to make the 2022 @FIFAcom #WorldCup, being held in 🇶🇦, a beacon for physical & mental health promotion, & also a model for ensuring future mega sport events are healthy & safe. 👉 https://t.co/2KQ7vDRuH0 pic.twitter.com/eH3fq7ne6R — World Health Organization (WHO) (@WHO) October 18, 2021

وبحسب البيان “ستضطلع منظمة الصحة العالمية وقطر بالتعاون الوثيق مع الاتحاد الدولي لكرة القدم بأنشطة مشتركة لوضع تعزيز أنماط العيش الصحية والأمن الصحي والسلامة البدنية والنفسية في صميم هذا الحدث الذي يتربع على قمة كرة القدم العالمية”.

وإضافةً إلى ذلك يرمي المشروع إلى تحقيق هدف أساسي آخر يتمثل في تحديد وترجمة أفضل الممارسات في مجال تعزيز الصحة والأمن والسلامة في مونديال قطر لاستخدامها في الأحداث الرياضية الكبرى في أنحاء العالم.

WHO & #Qatar 🇶🇦, working closely with @FIFAcom, will undertake joint activities to place the promotion of healthy lives, health security & physical & mental well-being at the heart of the world football’s pinnacle event. 👉https://t.co/lig61B9eyE pic.twitter.com/UXywbNo02r — World Health Organization (WHO) (@WHO) October 18, 2021

وتتمثل الموضوعات الرئيسية التي سيركز عليها المشروع في دعم الناس لممارسة أنماط حياة صحية من خلال عدة أمور، منها النشاط البدني والنظم الغذائية الصحية والإقلاع عن تعاطي التبغ ومكافحته؛ وتعزيز الأمن الصحي مع التركيز على ضمان سلامة التجمعات والأحداث الحاشدة؛ والدعوة والتوعية من أجل الصحة، بحسب البيان.

وتقام بطولة كأس العالم في قطر بين 21 نوفمبر/تشرين الثاني و18 ديسمبر/كانون الأول 2022، بمشاركة 32 منتخبا.

وستشهد قطر النسخة الأكثر تقاربا في المسافات من البطولة، فجميع الملاعب تقع على مقربة من بعضها البعض.

ولا تتجاوز أطول مسافة بين الملاعب 75 كم ما يعني أن المشجعين واللاعبين سيسافرون عبر مطار واحد، وبإمكانهم البقاء في مقر الإقامة نفسه طوال منافسات البطولة، ولن تكون هناك حاجة لرحلات طيران داخلية ولا تبديل مرافق التدريب.