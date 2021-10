قطر ومنظمة الصحة العالمية تتعاونان لضمان صحة وسلامة كأس العالم (فيديو)

أطلقت دولة قطر ومنظمة الصحة العالمية والاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) اليوم الإثنين مشروعا مشتركا يهدف لضمان السلامة والصحة في المونديال المقرر إقامته خريف 2022.

وأُعلِن عن المشروع الذي يحمل عنوان “بطولة كأس عالم صحية عام 2022 – خلق إرث للرياضة والصحة” في حفل مشترك بالمقر الرئيسي للمنظمة في مدينة جنيف السويسرية.

وشارك في حفل الإطلاق تيدروس غريبريسوس مدير منظمة الصحة وحنان الكواري وزيرة الصحة القطرية وحسن الذوادي الأمين العام للجنة القطرية العليا للمشاريع والإرث، وجياني إنفانتينو رئيس الفيفا.

وذكر بيان لمنظمة الصحة أن المشروع الذي يمتد لـ3 سنوات يهدف إلى المساعدة على جعل الأحداث الرياضية العالمية الكبرى أحداثًا صحية وآمنة.

