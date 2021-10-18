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رياضة|قطر

قطر ومنظمة الصحة العالمية تتعاونان لضمان صحة وسلامة كأس العالم (فيديو)

تيدروس غريبريسوس المدير العام لمنظمة الصحة العالمية وحنان الكواري وزيرة الصحة القطرية (منصات التواصل)
18/10/2021-|آخر تحديث: 18/10/202104:21 PM (مكة المكرمة)

أطلقت دولة قطر ومنظمة الصحة العالمية والاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) اليوم الإثنين مشروعا مشتركا يهدف لضمان السلامة والصحة في المونديال المقرر إقامته خريف 2022.

وأُعلِن عن المشروع الذي يحمل عنوان “بطولة كأس عالم صحية عام 2022 – خلق إرث للرياضة والصحة” في حفل مشترك بالمقر الرئيسي للمنظمة في مدينة جنيف السويسرية.

وشارك في حفل الإطلاق تيدروس غريبريسوس مدير منظمة الصحة وحنان الكواري وزيرة الصحة القطرية وحسن الذوادي الأمين العام للجنة القطرية العليا للمشاريع والإرث، وجياني إنفانتينو رئيس الفيفا.

وذكر بيان لمنظمة الصحة أن المشروع الذي يمتد لـ3 سنوات يهدف إلى المساعدة على جعل الأحداث الرياضية العالمية الكبرى أحداثًا صحية وآمنة.

وبحسب البيان “ستضطلع منظمة الصحة العالمية وقطر بالتعاون الوثيق مع الاتحاد الدولي لكرة القدم بأنشطة مشتركة لوضع تعزيز أنماط العيش الصحية والأمن الصحي والسلامة البدنية والنفسية في صميم هذا الحدث الذي يتربع على قمة كرة القدم العالمية”.

وإضافةً إلى ذلك يرمي المشروع إلى تحقيق هدف أساسي آخر يتمثل في تحديد وترجمة أفضل الممارسات في مجال تعزيز الصحة والأمن والسلامة في مونديال قطر لاستخدامها في الأحداث الرياضية الكبرى في أنحاء العالم.

وتتمثل الموضوعات الرئيسية التي سيركز عليها المشروع في دعم الناس لممارسة أنماط حياة صحية من خلال عدة أمور، منها النشاط البدني والنظم الغذائية الصحية والإقلاع عن تعاطي التبغ ومكافحته؛ وتعزيز الأمن الصحي مع التركيز على ضمان سلامة التجمعات والأحداث الحاشدة؛ والدعوة والتوعية من أجل الصحة، بحسب البيان.

وتقام بطولة كأس العالم في قطر بين 21 نوفمبر/تشرين الثاني و18 ديسمبر/كانون الأول 2022، بمشاركة 32 منتخبا.

وستشهد قطر النسخة الأكثر تقاربا في المسافات من البطولة، فجميع الملاعب تقع على مقربة من بعضها البعض.

ولا تتجاوز أطول مسافة بين الملاعب 75 كم ما يعني أن المشجعين واللاعبين سيسافرون عبر مطار واحد، وبإمكانهم البقاء في مقر الإقامة نفسه طوال منافسات البطولة، ولن تكون هناك حاجة لرحلات طيران داخلية ولا تبديل مرافق التدريب.

المصدر : الأناضول + الجزيرة مباشر

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