Skip links

انتقل الى المحتوى
البث الحي
رياضة|المملكة المتحدة

إشادة واسعة بهدف صلاح في واتفورد.. وكلوب: أفضل لاعب في العالم (فيديو)

لاعب كرة القدم المصري ونجم نادي ليفربول محمد صلاح (رويترز)
17/10/2021-|آخر تحديث: 17/10/202102:29 PM (مكة المكرمة)

واصل لاعب كرة القدم المصري محمد صلاح صناعة التاريخ في الدوري الإنجليزي لكرة القدم وممارسة هوايته في هز الشباك وصناعة الأهداف.

وأجبر صلاح الجميع على التغني باسمه بعد هدفه الرائع، السبت، في مرمى نادي واتفورد في الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

واستطاع صلاح تسجيل هدف فريقه الرابع بعد مهارة فردية رائعة استطاع من خلالها التخلص من 3 مدافعين لواتفورد ثم حولها بيساره إلى المرمى في المباراة التي انتهت بفوز الريدز بخماسية نظيفة.

وأشاد يورغن كلوب مدرب ليفربول بالمتألق محمد صلاح واعتبره أفضل لاعب في العالم، وقال كلوب لمحطة (بي.تي سبورت) التلفزيونية “احضروا هنا، من أفضل منه؟ لا ينبغي أن نتحدث عن ميسي ورونالدو وما حدث منهما لكرة القدم العالمية وسيطرتهما التامة، لكن الآن هو الأفضل”.

وأضاف “أداؤه كان مذهلا اليوم تمريرة الهدف الأول كانت رائعة، وهدفه كان استثنائيا. إنه على القمة وكلنا نرى ذلك”.

كل لمسة بهدف

على الجانب الآخر قال كلاوديو رانييري مدرب واتفورد “إنه الأفضل حاليا، وإن لم يكن الأفضل فهو يمر بحالة جيدة، كل لمسة لديه بهدف، لقد أدى هو وليفربول بشكل جيد”.

 

وانفرد صلاح بصدارة قائمة هدافي الدوري الإنجليزي للموسم الحالي برصيد 7 أهداف حتى الآن.

وقال صلاح لمحطة (بي.تي) سبورت التلفزيونية “في كل مرة أكون فيها داخل منطقة الجزاء، أحاول تمرير الكرة إلى زميل لكي يسجل، أو أحاول أن أسجل بنفسي”.

وأضاف “يتعلق الأمر بالفريق دائما، وأحاول دائما اللعب من أجل الفريق. أهم شيء أننا سجلنا أهدافا جميلة، كل خط الهجوم سجل”.

أفضل الهدافين

وسجل محمد صلاح الهدف الرابع لفريقه ليفربول في مرمى مضيفه واتفورد ليرفع رصيده إلى 104 أهداف في الدوري الإنجليزي ويتقاسم مع نجم كرة القدم الإيفواري السابق ديدييه دروغبا صدارة قائمة أفضل الهدافين الأفارقة بالدوري الإنجليزي على مدار التاريخ.

كما حقق صلاح إنجازا آخر في مباراة اليوم حيث هز الشباك للمباراة الثامنة على التوالي للمرة الأولى في تاريخ مشاركاته مع ليفربول.

ورفع صلاح رصيده من الأهداف في مرمى واتفورد إلى 9 أهداف في 7 مباريات خاضها أمام الفريق ومن بينها هدفه الأول بقميص ليفربول وذلك في أغسطس/آب 2017 .

وانتقلت الإشادة بصلاح إلى منصات التواصل حيث نشر حساب نادي ليفربول الناطق بالعربية عبر تويتر صورة من احتفال صلاح بالهدف وعلق قائلا “الأفضل على الإطلاق”.

وقال إيان راش أسطورة الريدز السابق في تغريدة له “ما شاء الله.. مو صلاح هو الأفضل”، في إشارة إلى العبارة العربية الشهيرة التي تُقال عادة في مواقف النجاح.

وقال الصحفي المصري محمود أبو بكر في تغريدة أخرى “لا يا جدعان.. صلاح كل يوم بيثبت إنه عالمي.. الموضوع مش موسم ولا اتنين.. الموضوع إن صلاح بقي زي ميسي ورونالدو ويمكن أعلى منهم #فخر_العرب_الحقيقي”.

 

وكانت مباراة أمس أفضل إعداد لليفربول قبل المواجهة المرتقبة مع أتلتيكو مدريد الإسباني يوم الثلاثاء المقبل بدوري الأبطال الأوربي.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات

حول هذه القصة

ليفربول يدك شباك واتفورد بخماسية وصلاح يواصل تحطيم الأرقام القياسية (فيديو)

صنع المتألق محمد صلاح الهدف رقم 100 لزميله ساديو ماني في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم (بريميرليغ)، وأحرز هدفا مذهلا وأضاف زميله روبرتو فيرمينو ثلاثة أهداف ليفوز ليفربول 5-صفر على مضيفه واتفورد.

16/10/2021
المزيد من رياضة

فيفا: لماذا لا نحلم بتنظيم كأس العالم في إسرائيل وجيرانها؟

رياضة البسطاء.. مبادرة جديدة من الجزيرة مباشر (فيديو)

على أرض بنغازي.. الفراعنة يسددون 3 أهداف في شباك ليبيا

بهدف غريب.. ميسي يقود الأرجنتين للفوز على أوروغواي (فيديو)

الأكثر قراءة

لم يتدخل أي راكب.. اغتصاب امرأة داخل قطار في أمريكا يثير رعب المواطنين

قدم تبريرا غريبا لجريمته.. مراهق أمريكي يقتل والديه طعنا بالسكين (فيديو)

أيام الله.. صيغة صلاة على النبي يغفر الله بها ذنوب 80 عاما (فيديو)

“لا أعبد الأصنام”.. اعتقال شخص حطم تماثيل لأسود وسط رام الله (فيديو)