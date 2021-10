إشادة واسعة بهدف صلاح في واتفورد.. وكلوب: أفضل لاعب في العالم (فيديو)

واصل لاعب كرة القدم المصري محمد صلاح صناعة التاريخ في الدوري الإنجليزي لكرة القدم وممارسة هوايته في هز الشباك وصناعة الأهداف.

وأجبر صلاح الجميع على التغني باسمه بعد هدفه الرائع، السبت، في مرمى نادي واتفورد في الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

واستطاع صلاح تسجيل هدف فريقه الرابع بعد مهارة فردية رائعة استطاع من خلالها التخلص من 3 مدافعين لواتفورد ثم حولها بيساره إلى المرمى في المباراة التي انتهت بفوز الريدز بخماسية نظيفة.

A goal that 𝐧𝐞𝐞𝐝𝐬 to be seen from every angle 💫🤩@MoSalah’s display of individual brilliance, presented by @Sonos 🎥 pic.twitter.com/eg2hyPWBHA — Liverpool FC (@LFC) October 17, 2021

وأشاد يورغن كلوب مدرب ليفربول بالمتألق محمد صلاح واعتبره أفضل لاعب في العالم، وقال كلوب لمحطة (بي.تي سبورت) التلفزيونية “احضروا هنا، من أفضل منه؟ لا ينبغي أن نتحدث عن ميسي ورونالدو وما حدث منهما لكرة القدم العالمية وسيطرتهما التامة، لكن الآن هو الأفضل”.

وأضاف “أداؤه كان مذهلا اليوم تمريرة الهدف الأول كانت رائعة، وهدفه كان استثنائيا. إنه على القمة وكلنا نرى ذلك”.

كل لمسة بهدف

على الجانب الآخر قال كلاوديو رانييري مدرب واتفورد “إنه الأفضل حاليا، وإن لم يكن الأفضل فهو يمر بحالة جيدة، كل لمسة لديه بهدف، لقد أدى هو وليفربول بشكل جيد”.

“For me, he is the best.” 🌍🔴 Jurgen Klopp says Liverpool star Mohamed Salah is the best player in the world right now. Do you agree? pic.twitter.com/KE7WFfYOnx — Eurosport UK (@Eurosport_UK) October 16, 2021

وانفرد صلاح بصدارة قائمة هدافي الدوري الإنجليزي للموسم الحالي برصيد 7 أهداف حتى الآن.

وقال صلاح لمحطة (بي.تي) سبورت التلفزيونية “في كل مرة أكون فيها داخل منطقة الجزاء، أحاول تمرير الكرة إلى زميل لكي يسجل، أو أحاول أن أسجل بنفسي”.

وأضاف “يتعلق الأمر بالفريق دائما، وأحاول دائما اللعب من أجل الفريق. أهم شيء أننا سجلنا أهدافا جميلة، كل خط الهجوم سجل”.

أفضل الهدافين

وسجل محمد صلاح الهدف الرابع لفريقه ليفربول في مرمى مضيفه واتفورد ليرفع رصيده إلى 104 أهداف في الدوري الإنجليزي ويتقاسم مع نجم كرة القدم الإيفواري السابق ديدييه دروغبا صدارة قائمة أفضل الهدافين الأفارقة بالدوري الإنجليزي على مدار التاريخ.

كما حقق صلاح إنجازا آخر في مباراة اليوم حيث هز الشباك للمباراة الثامنة على التوالي للمرة الأولى في تاريخ مشاركاته مع ليفربول.

ورفع صلاح رصيده من الأهداف في مرمى واتفورد إلى 9 أهداف في 7 مباريات خاضها أمام الفريق ومن بينها هدفه الأول بقميص ليفربول وذلك في أغسطس/آب 2017 .

وانتقلت الإشادة بصلاح إلى منصات التواصل حيث نشر حساب نادي ليفربول الناطق بالعربية عبر تويتر صورة من احتفال صلاح بالهدف وعلق قائلا “الأفضل على الإطلاق”.

❤️ الأفضل على الإطلاق ❤️ pic.twitter.com/KYvW60hA32 — نادي ليفربول (@LFC_Arabic) October 16, 2021

وقال إيان راش أسطورة الريدز السابق في تغريدة له “ما شاء الله.. مو صلاح هو الأفضل”، في إشارة إلى العبارة العربية الشهيرة التي تُقال عادة في مواقف النجاح.

وقال الصحفي المصري محمود أبو بكر في تغريدة أخرى “لا يا جدعان.. صلاح كل يوم بيثبت إنه عالمي.. الموضوع مش موسم ولا اتنين.. الموضوع إن صلاح بقي زي ميسي ورونالدو ويمكن أعلى منهم #فخر_العرب_الحقيقي”.

لا يا جدعان .. صلاح كل يوم بيثبت انه عالمي .. الموضوع مش موسم ولا اتنين .. الموضوع ان صلاح بقي زي ميسي و رونالدو ويمكن اعلي منهم #فخر_العرب الحقيقي — AboBakr أبوبكر (@MahmoudAboBakr) October 16, 2021

وكانت مباراة أمس أفضل إعداد لليفربول قبل المواجهة المرتقبة مع أتلتيكو مدريد الإسباني يوم الثلاثاء المقبل بدوري الأبطال الأوربي.

-ما يفعله #محمد_صلاح حاليا هو السحر الكروي بعينه.. -قصة جديدة تضاف لقصص عباقرة كرة القدم.. -لم يعد بين صلاح والأفضلية غير الإنصاف في الاختيار.. — عيسى محمد الحكمي (@Ealhakami) October 16, 2021

الفرنسيون متحيزون لدعم بنزيما للفوز #BallonDor والاعلام الإيطالي يقول ان جورجينيو احق ومنطقيا عصر ميسي/كريستيانو انتهي وليڤاندوسكي احق منهما ولكن اين مصر والإعلام المصري والعربي @beINSPORTS من مساندة @MoSalah للفوز (عن استحقاق) باللقب ليكون اول لاعب عربي في التاريخ يحققها؟!!! pic.twitter.com/B2U0T2EitJ — Amr Shaheen (@ASpro333) October 16, 2021

اللعيب نمرة 29 ده قالك انا مش لاعب و راح يشرب شاي و ساب زميله لوحده يا عيني يواجه الطواحين و الامواج العاتيه التي يحملها صلاح و صرعه ارضاً و سجل كالعاده .. ربنا يحميك 🙏 ⁦@MoSalah⁩ pic.twitter.com/uDshqioIMx — Amr arafa (@AArafa) October 16, 2021