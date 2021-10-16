ليفربول يدك شباك واتفورد بخماسية وصلاح يواصل تحطيم الأرقام القياسية (فيديو)

صنع المتألق محمد صلاح الهدف رقم 100 لزميله ساديو ماني في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم (بريميرليغ)، وأحرز هدفا مذهلا وأضاف زميله روبرتو فيرمينو ثلاثة أهداف ليفوز ليفربول 5-صفر على مضيفه واتفورد ويعود لصدارة الدوري، اليوم السبت.

وهذه أول مباراة لواتفورد تحت قيادة مدربه الجديد الإيطالي كلاوديو رانييري الذي تولى المهمة في وقت سابق من الشهر الجاري.

واستحوذ فيرمينو على كرة المباراة بعد النهاية بسبب تسجيل ثلاثة أهداف لكن صلاح خطف الأضواء بسبب رؤيته الساحرة ولمسته المميزة.

وتقدم ليفربول بالهدف الأول في الدقيقة التاسعة عندما استغل ماني تمريرة صلاح المتقنة بوجه القدم الخارجي وأودع الكرة الشباك محرزا هدفه رقم 100 في الدوري الممتاز.

وفي الدقيقة 37 مرر ماني الكرة إلى جيمس ميلنر الذي أرسل كرة عرضية حولها فيرمينو من مدى قريب إلى الهدف الثاني للضيوف لتصبح النتيجة 2-صفر في الدقيقة 37.

وأضاف فيرمينو هدفه الشخصي الثاني بعد سبع دقائق من بداية الشوط الثاني مستغلا خطأ من المدافع كريج كاثكارت، حيث تابع اللاعب البرازيلي كرة مرتدة من الحارس بن فوستر وسجل من مدى قريب.

لكن الأسوأ لم يكن قد حدث بعد لصاحب الأرض بعدما استحوذ صلاح على الكرة داخل منطقة الجزاء.

وكان صلاح مراقبا بثلاثة مدافعين من واتفورد، لكنه لمس الكرة بطريقة فنية ليبتعد عنهم، وراوغ كاثكارت قبل أن يجعله ينزلق في الاتجاه الخاطئ، وعاد اللاعب المصري إلى الخلف قليلا ثم أطلق تسديدة متقنة بقدمه اليسرى داخل الشباك.

وقال صلاح لمحطة (بي. تي) سبورت التلفزيونية “في كل مرة أكون فيها داخل منطقة الجزاء، أحاول تمرير الكرة إلى زميل لكي يسجل أو أحاول أن أسجل بنفسي، يتعلق الأمر بالفريق دائما وأحاول دائما اللعب من أجل الفريق”.

وأضاف “أهم شيء أننا سجلنا أهدافا جميلة، كل خط الهجوم سجل”.

وأكمل فيرمينو الثلاثية الشخصية في الوقت بدل الضائع لتتضح حجم المتاعب التي ربما تكون في انتظار رانييري الذي تولى المهمة، في 4 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، خلفا للإسباني تشيسكو مونيوز.

ورفع الفوز رصيد ليفربول إلى 18 نقطة ليستعيد موقعه في الصدارة متقدما بنقطتين على تشيلسي الذي سيلعب في وقت لاحق اليوم مع برنتفورد، ويحتل واتفورد المركز 15 برصيد سبع نقاط.