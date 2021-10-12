رياضة البسطاء.. مبادرة جديدة من الجزيرة مباشر (فيديو)

بثت قناة (الجزيرة مباشر)، اليوم الثلاثاء، أولى مباريات مبادرة (رياضة البسطاء) بين فريقين من مدينة تعز اليمنية.

وأطلقت (الجزيرة مباشر) هذه المبادرة في إطار سعيها لتوفير مساحة للجمهور العادي من البسطاء لأن يكون هو صانع الحدث ومحوره.

وسيتم بث مباريات “رياضة البسطاء” التي يشارك فيها الأهالي والبسطاء في الشوارع والحارات في مختلف أنحاء العالم على الهواء مباشرة عبر قناة (مباشر 24) على موقع القناة على شبكة الانترنت وعلى صفحة القناة على موقع يوتيوب.

وأقيمت مباراة اليوم بين فريقي حي التعاون وحي الإخلاص على ملعب النصر في وسط مدينة تعز، وتعرضت المنطقة التي يتوسطها الملعب الترابي للقصف عدة مرات خلال الحرب الدائرة في اليمن، وتحيط به عشرات المباني المدمرة والمحترقة.

وانتهت المباراة بفوز حي التعاون 3-2 على حي الإخلاص.

وتدعوكم قناة (الجزيرة مباشر) إلى إرسال مواعيد مبارياتكم من أجل ترتيب بثها على قناة (مباشر 24)، علما بأنه سيتم تخصيص فقرة في (استاد مباشر) لمتابعة تلك المباريات.