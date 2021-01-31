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“أطلق صاروخا”.. تفاعل نادر من وكالة “ناسا” مع هدف مميز في الدوري الفرنسي

ليو دوبوا لاعب فريق ليون الفرنسي (غيتي)
ليو دوبوا لاعب فريق ليون الفرنسي (غيتي)
31/1/2021-|آخر تحديث: 31/1/202111:46 AM (مكة المكرمة)

تسبب هدف مميز في الدوري الفرنسي في تفاعل “نادر” لوكالة الطيران والفضاء الأمريكية (ناسا) معه بسبب قوته “الصاروخية”.

وعبر ضربة قوية، أحرز ليو دوبوا لاعب فريق ليون الفرنسي الهدف خلال مباراة أمام فريق بوردو، الجمعة، في المرحلة 22 من الدوري الفرنسي لكرة القدم.

وسدد دوبوا “قذيفة قوية” من زاوية صعبة لم يستطع حارس بوردو التصدي لها.

وغرد حساب نادي ليون على حسابه الرسمي في تويتر، منتشيًا بالفوز والتصدر المؤقت للدوري الفرنسي، مخاطبا وكالة “ناسا” بالقول “أردنا أن نعلمكم أن دوبوا قد أطلق صاروخا”.

ورد حساب ناسا في تويتر على إشارة التغريدة من النادي الفرنسي، معلقا بصورة متحركة لرائد فضاء يؤدي التحية.

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل

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