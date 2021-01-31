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ثنائية صلاح تقود ليفربول للانتصار على وست هام في الدوري الإنجليزي (فيديو)

31/1/2021

أحرز النجم الدولي المصري محمد صلاح هدفين، ليقود فريقه ليفربول للفوز 3-1 على مضيفه وست هام يونايتد، الأحد، في المرحلة الحادية والعشرين لمسابقة الدوري الإنجليزي.

انتهى الشوط الأول بالتعادل بدون أهداف، ثم بادر ليفربول بالتسجيل عن طريق صلاح في الدقيقة 57، عندما انطلق المهاجم المصري إلى قلب الملعب ليسدد بقدمه اليسرى في المرمى مسجلا هدفه الأول في الدوري منذ 19 ديسمبر/ كانون الأول الماضي.

ثم ضاعف صلاح النتيجة لصالح ليفربول بإنهاء رائع لهجمة مرتدة في الدقيقة 68، ليعزز صدارته قائمة هدافي المسابقة هذا الموسم، بعدما رفع رصيده إلى 15 هدفا.

وصنع البديل روبرتو فيرمينو الهدف الثالث الذي سجله جيني فينالدم في الدقيقة 84 قبل أن يقلص كريغ دوسون الفارق لصالح وست هام بعد ثلاث دقائق لاحقة.

بهذا الفوز ارتفع رصيد ليفربول إلى 40 نقطة في المركز الثالث، وتجمد رصيد وست هام عند 35 نقطة في المركز الخامس.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات

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