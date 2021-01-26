الخطيب رئيسا لبعثة الأهلي المصري في كأس العالم للأندية

أعلن النادي الأهلي المصري، الإثنين، أن رئيسه محمود الخطيب سيترأس بعثة فريق كرة القدم في بطولة كأس العالم للأندية التي ستقام في العاصمة القطرية الدوحة.

وذكر الأهلي على موقعه الرسمي على شبكة الإنترنت، أن الخطيب سيترأس البعثة التي ستضم أيضا خالد مرتجي عضو مجلس الإدارة ومنسق النادي لدى الاتحاد الدولي (فيفا) بالإضافة إلى محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي وجمال جبر مدير إدارة الإعلام بالأهلي.

وأضاف البيان أن البعثة ستضم أيضا الدكتور محمد شوقي رئيس اللجنة الطبية بالنادي وأمير توفيق مدير إدارة التعاقدات ونائبه أشرف عمر وحنان الزيني مسؤول التراخيص واللوائح بالنادي بالإضافة إلى فريق الكرة والجهاز الفني والإداري والطبي.

ويشارك الأهلي في كأس العالم للأندية للمرة السادسة عن قارة إفريقيا، بعد تتويجه بلقب دوري أبطال إفريقيا للمرة التاسعة.‏

وسبق أن فاز الأهلي بالمركز الثالث وتوج بالميدالية البرونزية في نسخة عام 2006، التي أقيمت في اليابان.

🚀 ١٣ يومًا على الانطلاق 🚀 احتفال وائل جمعة مع أبو تريكة بهدف فريقنا الأول في مرمي كلوب أمريكا والذي أحرزه أبو تريكة من ركلة حرة رائعة.. هدف فتح الطريق أمام برونزية تاريخية للشياطين الحمر 👌🏻🦅 🔴 #يلا_يا_أهلي pic.twitter.com/bLdpcuZrgP — ‏النادي الأهلي 🏡 (@AlAhly) January 22, 2021

وأسفرت قرعة كأس العالم للأندية المقبلة عن مواجهة تجمع الأهلي بفريق الدحيل ‏القطري في الرابع من فبراير/ شباط المقبل، على أن يتأهل الفريق الفائز منهما لملاقاة بايرن ميونيخ ‏الألماني في الدور قبل النهائي يوم الثامن من الشهر ذاته.

وتقام البطولة خلال الفترة من الرابع وحتى 11 من فبراير/ شباط المقبل.