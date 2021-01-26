البث الحي
رياضة|مصر

الخطيب رئيسا لبعثة الأهلي المصري في كأس العالم للأندية

محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي المصري (رويترز)
محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي المصري (رويترز)
25/1/2021-|آخر تحديث: 26/1/202110:31 AM (مكة المكرمة)

أعلن النادي الأهلي المصري، الإثنين، أن رئيسه محمود الخطيب سيترأس بعثة فريق كرة القدم في بطولة كأس العالم للأندية التي ستقام في العاصمة القطرية الدوحة.

وذكر الأهلي على موقعه الرسمي على شبكة الإنترنت، أن الخطيب سيترأس البعثة التي ستضم أيضا خالد مرتجي عضو مجلس الإدارة ومنسق النادي لدى الاتحاد الدولي (فيفا) بالإضافة إلى محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي وجمال جبر مدير إدارة الإعلام بالأهلي.

وأضاف البيان أن البعثة ستضم أيضا الدكتور محمد شوقي رئيس اللجنة الطبية بالنادي وأمير توفيق مدير إدارة التعاقدات ونائبه أشرف عمر وحنان الزيني مسؤول التراخيص واللوائح بالنادي بالإضافة إلى فريق الكرة والجهاز الفني والإداري والطبي.

ويشارك الأهلي في كأس العالم للأندية للمرة السادسة عن قارة إفريقيا، بعد تتويجه بلقب دوري أبطال إفريقيا للمرة التاسعة.‏

وسبق أن فاز الأهلي بالمركز الثالث وتوج بالميدالية البرونزية في نسخة عام 2006، التي أقيمت في اليابان.

وأسفرت قرعة كأس العالم للأندية المقبلة عن مواجهة تجمع الأهلي بفريق الدحيل ‏القطري في الرابع من فبراير/ شباط المقبل، على أن يتأهل الفريق الفائز منهما لملاقاة بايرن ميونيخ ‏الألماني في الدور قبل النهائي يوم الثامن من الشهر ذاته.

وتقام البطولة خلال الفترة من الرابع وحتى 11 من فبراير/ شباط المقبل.

المصدر : الألمانية + الجزيرة مباشر

حول هذه القصة

مواجهة مصرية قطرية في كأس العالم للأندية

أسفرت قرعة كأس العالم للأندية لكرة القدم 2020، التي جرت الثلاثاء، عن مواجهة الدحيل القطري ممثل الدولة المضيفة مع الأهلي بطل مصر وافريقيا في اليوم الافتتاحي للبطولة في الرابع من فبراير/ شباط المقبل.

19/1/2021
المزيد من رياضة

بوندسليغا: بايرن يسحق شالكه برباعية نظيفة

بايرن ميونخ يواصل انفراده بصدارة الدوري الألوماني (بوندسليغا) (مواقع التواصل)

رغم ثنائية صلاح.. اليونايتد يطيح بليفربول خارج كأس الاتحاد (فيديو)

(الجزيرة)

ثلاثية أبراهام تُهدي تشيلسي التقدم في كأس الاتحاد الإنجليزي (فيديو)

مهاجم فريق تشيلي الإنجليزي تامي أبراهام يحتفل بثلاثيته في مرمى لوتون تاون (غيتي)

رغم غياب 7 لاعبين.. قطر تفوز على البحرين في مونديال اليد (فيديو)

(الجزيرة)
الأكثر قراءة

بلاغ ضد السيسي يتهمه بالخيانة العظمى وتعريض أراضي مصر للخطر.. ما القصة؟ (فيديو)

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي (رويترز ـ أرشيف)

تقرير: فلبينيات ضحايا شركات توظيف إماراتية يجدن أنفسهن سبايا في سوريا

عاملة فلبينية في دبي (غيتي - أرشيفية)

برلماني مصري لوزير الزراعة: أصحاب مصانع الأسمدة أكبر بلطجية في مصر ولا يحاسبهم أحد (فيديو)

النائب المصري فتحي قنديل (مواقع التواصل)

لمواجهة الصقيع.. زوجان مسنان في إدلب يتشاركان بناء بيت من الطين بدلا عن الخيمة (فيديو)

زوجان مسنان في إدلب يتشاركان بناء بيت من الطين(مواقع التواصل)