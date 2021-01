وزير الخارجية التركي يمازح نظيره الألماني بشأن مسعود أوزيل.. ماذا قال؟

عبر مزحة ممزوجة برسالة إلى نظيره الألماني، هايكو ماس، أعرب وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، عن أمله في أن لا تنزعج ألمانيا مرة أخرى من أي لقاء جديد محتمل للاعب الألماني مسعود أوزيل، بالرئيس التركي، رجب طيب أردوغان.

فخلال مؤتمر صحفي مشترك بين الوزيرين التركي والألماني في أنقرة، تطرق تشاووش أوغلو إلى انضمام أوزيل (32 عاما) لنادي فنربخشة التركي.

وأعرب عن سعادته الكبيرة بشأن مجيء أوزيل إلى تركيا للعب ضمن صفوف النادي التركي، مؤكدا أنه سيقدم مساهمات كبيرة لكرة القدم التركية.

Bilgilendirme | Kulübümüz, transfer süreçlerini ilerletmek için Mesut Özil’i İstanbul'a getiriyor. 💛💙

Club Statement: Our club is bringing Mesut Özil to Istanbul to continue the transfer processes. pic.twitter.com/Wt0gR8xRSk

— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) January 17, 2021