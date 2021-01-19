فنان برازيلي يرسم رونالدينيو بأول حرف من اسمه والرقم 10 فقط (فيديو)

النجم البرازيلي رونالدينيو- الجزيرة أعلن نادي ديبورتيفو الذي يلعب بدوري الدرجة الثالثة في المكسيك، مساء أمس الثلاثاء، تعاقده رسميًا مع النجم البرازيلي رونالدينيو. وفي تدوينة على الصفحة الرسمية للنادي بموقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، قال ديبورتيفو “نعلن تعاقدنا رسميًا مع النجم البرازيلي رونالدينيو”. ولم يكشف النادي عن مدة التعاقد مع رونالدينيو البالغ من العمر 36 عامًا، […]