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رياضة|البرازيل

فنان برازيلي يرسم رونالدينيو بأول حرف من اسمه والرقم 10 فقط (فيديو)

نجم كرة القدم البرازيلي رونالدينيو (رويترز)
نجم كرة القدم البرازيلي رونالدينيو (رويترز)
19/1/2021-|آخر تحديث: 19/1/202111:48 PM (مكة المكرمة)

رسم فنان برازيلي لوحة لوجه مواطنه نجم كرة القدم رونالدينيو، مستخدما أول حرف من اسمه والرقم 10 فقط.

ونشر ريناتو غريفيث، على صفحته الشخصية عبر موقع التواصل “إنستغرام” مقطع فيديو يظهر من خلاله وهو يضع اللمسات الأخيرة على رسمته لرونالدينيو.

وطالب غريفيث كل محبي النجم البرازيلي بنشر الفيديو حتى يصل إلى رونالدينيو.

وتحقق طلب غريفيث من متابعيه، ووصل الرسم إلى رونالدينيو الذي شاركها بدوره عبر “إنستغرام”.

وعلق رونالدينيو على الصورة قائلا: “فن رائع جدا صنعه ريناتو غريفيث باستخدام R10 فقط، شكرا على التقدير، وكل التهنئة لهذه الموهبة”.

المصدر : الجزيرة مباشر + خدمة سند

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