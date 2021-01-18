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رياضة|المكسيك

شاهد: مسمار يخترق ركبة لاعب خلال مباراة كرة قدم

أوناي بيلباو لاعب نادي "نيكاكسا" عقب إصابته بمسمار في ركبته
أوناي بيلباو لاعب نادي "نيكاكسا" عقب إصابته بمسمار في ركبته
18/1/2021

أظهرت لقطات تلفزيونية إصابة قاسية تعرض لها لاعب في الدوري المكسيكي لكرة القدم بسبب لوحة إعلانات.

وأصيب أوناي بيلباو لاعب نادي “نيكاكسا” بصورة بالغة في ركبته إثر انزلاقه بقوة ليصطدم بمسمار كبير مثبت به لوحة إعلانات بجوار مرمى فريقه خلال المباراة التي جمعت فريقه مع فريق “أتلتيكو سان لويس” أول أمس السبت، في الدوري المكسيكي لكرة القدم.

وتلقى اللاعب دفعة قوية إثر التحام مع مهاجم الفريق المنافس في الدقيقة 76، ما أدى إلى سقوطه أرضا لينزلق على مسمار معدني كبير استخدم لتثبيت إحدى اللوحات الإعلانية بجانب المرمى.

وتسبب المسمار في تمزيق الجلد الخارجي لركبة المدافع الشاب، ما دعا لتدخل الطاقم الطبي لعلاجه فورا في أرضية الملعب، حيث لم يستطع بيلباو مواصلة المباراة وتم استبداله، بعد توقف اللقاء لدقائق عدة للاطمئنان على سلامته.

ووجه الحساب الرسمي للدوري المكسيكي على تويتر، رسالة تشجيعية للاعب المصاب لمساندته، في الوقت الذي انتقد فيه مغردون، القائمين على الدوري، بسبب عدم التخلص من ظاهرة الإعلانات على الأرض التي تسببت في إيذاء بيلباو بشكل مباشر وإصابته في ركبته.

ونشر أحد المراسلين الرياضيين، صورة للمسمار المعدني الحاد الذي تسبب في إصابة اللاعب الصعبة، معلقا عليها “هذا هو المسمار الذي أصاب بيلباو، ويستخدم لتثبيت اللوحات الإعلانية الموجودة على بجوار المرمى”.

المصدر : الجزيرة مباشر + خدمة سند + مواقع التواصل

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