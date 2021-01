الفراعنة يكتسحون مقدونيا الشمالية ويتأهلون للدور الرئيسي بمونديال اليد

حجز المنتخب المصري لكرة اليد مقعده بجدارة في الدور الثاني (الدور الرئيسي) ببطولة العالم الـ 27، التي تستضيفها بلاده حاليا.

جاء ذلك إثر فوزه الكاسح 38 / 19 على منتخب مقدونيا الشمالية، السبت، في الجولة الثانية من مباريات المجموعة السابعة بالدور الأول للبطولة.

ووجه منتخب مصر (أحفاد الفراعنة) إنذارا قويا لباقي الفرق في البطولة بعدما قدم مباراة سريعة وقوية على مدار شوطي المباراة وعالج خلالها عددا من السلبيات التي ظهرت في أداء الفريق بالمباراة الافتتاحية للمونديال الحالي أمام تشيلي.

وأنهى المنتخب المصري الشوط الأول لصالحه 20 / 6 ثم واصل الفريق تفوقه ووسع الفارق تدريجيا في الشوط الثاني لينهي اللقاء بالفارق الكبير في مواجهة منتخب مقدونيا الشمالية الذي لم يعد أمامه أي أمل في البقاء بالبطولة والعبور للدور الثاني إلا الفوز على منتخب تشيلي في الجولة الثالثة الأخيرة من مباريات المجموعة.

🇪🇬🆚🇲🇰 No doubt about who the two points belong to after this encounter! Egypt move up to four points with a big win vs North Macedonia 🔥#Egypt2021 pic.twitter.com/G6jAICfQjM

— International Handball Federation (@ihf_info) January 16, 2021