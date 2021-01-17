الفراعنة يكتسحون مقدونيا الشمالية ويتأهلون للدور الرئيسي بمونديال اليد

حجز المنتخب المصري لكرة اليد مقعده بجدارة في الدور الثاني (الدور الرئيسي) ببطولة العالم الـ 27، التي تستضيفها بلاده حاليا.

جاء ذلك إثر فوزه الكاسح 38 / 19 على منتخب مقدونيا الشمالية، السبت، في الجولة الثانية من مباريات المجموعة السابعة بالدور الأول للبطولة.

ووجه منتخب مصر (أحفاد الفراعنة) إنذارا قويا لباقي الفرق في البطولة بعدما قدم مباراة سريعة وقوية على مدار شوطي المباراة وعالج خلالها عددا من السلبيات التي ظهرت في أداء الفريق بالمباراة الافتتاحية للمونديال الحالي أمام تشيلي.

وأنهى المنتخب المصري الشوط الأول لصالحه 20 / 6 ثم واصل الفريق تفوقه ووسع الفارق تدريجيا في الشوط الثاني لينهي اللقاء بالفارق الكبير في مواجهة منتخب مقدونيا الشمالية الذي لم يعد أمامه أي أمل في البقاء بالبطولة والعبور للدور الثاني إلا الفوز على منتخب تشيلي في الجولة الثالثة الأخيرة من مباريات المجموعة.

🇪🇬🆚🇲🇰 No doubt about who the two points belong to after this encounter! Egypt move up to four points with a big win vs North Macedonia 🔥#Egypt2021 pic.twitter.com/G6jAICfQjM — International Handball Federation (@ihf_info) January 16, 2021

ورفع المنتخب المصري رصيده إلى أربع نقاط لينفرد بصدارة المجموعة مؤقتا لحين انتهاء مباراة السويد أمام تشيلي في وقت لاحق اليوم.

وبدأ الفريقان المباراة بشكل قوي وبأداء سريع أسفر عن 13 هدفا في أول 13 دقيقة من المباراة حيث تقدم المنتخب المصري على منافسه 10 / 3 ما دفع المدير الفني لمنتخب مقدونيا الشمالية لطلب وقت مستقطع لتصحيح الأخطاء وتوجيه التعليمات للاعبيه.

وخلال الدقائق الأولى من المباراة، بدا أن المنتخب المصري عالج العديد من الأخطاء التي ظهرت في المباراة الأولى أمام تشيلي ومنها السماح للمنافس بالتسجيل بسهولة.

وتألق حارس المرمى كريم هنداوي ليمنح لاعبي الفراعنة ثقة كبيرة ساهمت في التقدم على المنافس 10 / 3 في أول 13 دقيقة.

🇪🇬🆚🇲🇰 Egypt create a decisive lead in the opening half versus North Macedonia, taking a 20:6 lead into the break 💪 #Egypt2021 pic.twitter.com/wLug2bdYhY — International Handball Federation (@ihf_info) January 16, 2021

ولكن المنتخب المقدوني بدأ في استعادة اتزانه تدريجيا بعد الوقت المستقطع وسجل الهدف الرابع بعد أكثر من تسع دقائق ونصف الدقيقة من تسجيل الهدف الثالث ثم قلص الفريق النتيجة تدريجيا حتى وصلت إلى 6 / 10.

وشهدت الدقيقة 19 بطاقة حمراء للاعب مقدونيا الشمالية فيليب كوزمانوفسكي للخشونة مع علي زين نجم المنتخب المصري.

وبعد ثماني دقائق فشل فيها الفراعنة في هز الشباك، سجل منتخب مصر هدفه الحادي عشر في الدقيقة 21 عن طريق اللاعب محمد سند، وتألق هنداوي في التصدي لأكثر من فرصة خطيرة ليساعد الفراعنة على توسيع الفارق تدريجيا.

وقدم المنتخب المصري فاصلا من الأداء السريع والقوي في الدقائق العشر الأخيرة من الشوط الأول حيث سجل خلال هذه الدقائق عشرة أهداف معظمها من الهجوم الخاطف السريع فيما لم تهتز شباك الفريق المصري بأي هدف في هذه الدقائق العشرة لينتهي الشوط بتقدم الفراعنة 20 / 6 .

وخلال الشوط الأول، بلغت نسبة النجاح في تسديدات المنتخب المصري 80 %حيث سجل الفريق 20 هدفا من 25 تصويبة على المرمى المقدوني فيما بلغت نسبة نجاح تصويبات المنتخب المقدوني 29 % فقط.

وواصل الفراعنة تفوقهم في الشوط الثاني رغم تحسن مستوى المنافس عن الشوط الأول.

ووسع الفريق الفارق تدريجيا وإن نجح المنافس في تقلصه قليلا لينتهي اللقاء بالفوز الساحق للفراعنة 38 / 19 .