وزنه 110 كيلو غرامات.. لاعب منتخب الكونغو يخطف الأضواء في مونديال اليد بمصر (فيديو)

جذب لاعب منتخب الكونغو الديمقراطية غوتييه مفومبي تييري إليه الأنظار، وأصبح حديث العالم في مونديال اليد المقام حاليا في مصر، وذلك بسبب وزنه الذي يبلغ 110 كيلو غرامات.

وشارك مفومبي مع منتخب بلاده، واستطاع إحراز 4 أهداف، في مباراة الأمس أمام منتخب الأرجنتين، والتي انتهت بفوز الأخير بـ 28 مقابل 22 هدفا.

يذكر أن مشاركة الكونغو الديمقراطية في النسخة الـ 27 من كأس العالم لكرة اليد التي تستضيفها مصر لغاية 31 يناير الجاري، هي الأولى في تاريخ المونديال.

ويلعب المنتخب الكونغولي ضمن المجموعة الرابعة التي تجمعه بالإضافة للأرجنتين مع الدنمارك والبحرين.

وسلطت عدد من الصحف العالمية الضوء على اللاعب، حيث ذكرت صحيفة “آس” الإسبانية أن اللاعب البالغ من العمر 26 عاما، يلعب في فريق درو إيه سي، أحد أندية الدرجة الرابعة بفرنسا.

#جوتييه_مفومبي_تييري لاعب منتخب #الكونغو_الديمقراطية أصبح حديث الصحافة العالمية بعد المستوى المميز الذي ظهر به خلال مباراة #الأرجنتين في افتتاح مباريات المجموعة الرابعة بتسجيله 4 أهداف وتقديم مجهود بدني قوي رغم بدانته الواضحة 🇨🇩🤾‍♂️🔥#كأس_العالم_لكرة_اليد_مصر_2021 #Egypt2021 https://t.co/gSgwAna1tJ — محمد الجزار (@mohamedelgazar4) January 16, 2021

وتداول مستخدمون على مواقع التواصل الاجتماعي، صورا للاعب من مباراة أمس السبت، حيث أثنوا على إرادته القوية في اللعب وتمثيل منتخب بلاده، وتألقه في المباراة رغم وزنه الزائد.

جوتييه مفومبي تييري لاعب الكونغو الديمقراطية و المشارك في مونديال كرة اليد بمصر ….رغم بدانته الواضحة(110 كلغ) تمكن من تسجيل 4 أهداف لمنتخب بلاده وقدم مجهود بدنيا لافتا… pic.twitter.com/ypwx2Z6cU3 — Ania El Afandi آنيا (@Ania27El) January 16, 2021

من جانبه، تقبل مفومبي تلك الأحاديث عبر مواقع التواصل والصحف العالمية بصدر رحب، حيث أعاد نشرها عبر صفحته الشخصية على فيسبوك، واكتفى بوضع رمز الابتسامة تعليقا عليها.

غوتييه مفومبي..لاعب منتخب الكونغو الديمقراطية لكرة اليد يزن 110كلغ..وقدم مستويات جيدة..لادايت لاريجيم 😂😉🤪 pic.twitter.com/tslzXG1MB4 — abd ennacer el bar (@nasronasro1988) January 16, 2021

ونشر اللاعب مقطع فيديو لواحد من أهدافه الأربعة في المباراة، عبر حسابه على انستغرام، وعلق عليه قائلا” تسجيل المباراة..نادوني بالعملاق”.

جوتييه مفومبي تييري لاعب الكونغو الديمقراطية و المشارك في مونديال كرة اليد بمصر ….رغم بدانته الواضحة(110 كلغ) تمكن من تسجيل 4 أهداف لمنتخب بلاده وقدم مجهود بدنيا لافتا… pic.twitter.com/ypwx2Z6cU3 — Ania El Afandi آنيا (@Ania27El) January 16, 2021

كما نشر مقطع فيديو آخر لرسالة خاصة من لاعب كرة السلة الأمريكي شاكيل أونيل، يدعمه فيها، وعلق عليها قائلا” الحلم الآن أصبح حقيقة، هذا لا يصدق، عش حلمك وحارب من أجله”.