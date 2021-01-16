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وزنه 110 كيلو غرامات.. لاعب منتخب الكونغو يخطف الأضواء في مونديال اليد بمصر (فيديو)

شارك مفومبي مع منتخب بلاده، واستطاع إحراز 4 أهداف (مواقع التواصل)
شارك مفومبي مع منتخب بلاده، واستطاع إحراز 4 أهداف (مواقع التواصل)
16/1/2021-|آخر تحديث: 16/1/202110:15 PM (مكة المكرمة)

جذب لاعب منتخب الكونغو الديمقراطية غوتييه مفومبي تييري إليه الأنظار، وأصبح حديث العالم في مونديال اليد المقام حاليا في مصر، وذلك بسبب وزنه الذي يبلغ 110 كيلو غرامات.

وشارك مفومبي مع منتخب بلاده، واستطاع إحراز 4 أهداف، في مباراة الأمس أمام منتخب الأرجنتين، والتي انتهت بفوز الأخير بـ 28 مقابل 22 هدفا.

يذكر أن مشاركة الكونغو الديمقراطية في النسخة الـ 27 من كأس العالم لكرة اليد التي تستضيفها مصر لغاية 31 يناير الجاري، هي الأولى في تاريخ المونديال.

 

ويلعب المنتخب الكونغولي ضمن المجموعة الرابعة التي تجمعه بالإضافة للأرجنتين مع الدنمارك والبحرين.

وسلطت عدد من الصحف العالمية الضوء على اللاعب، حيث ذكرت صحيفة “آس” الإسبانية أن اللاعب البالغ من العمر 26 عاما، يلعب في فريق درو إيه سي، أحد أندية الدرجة الرابعة بفرنسا.

وتداول مستخدمون على مواقع التواصل الاجتماعي، صورا للاعب من مباراة أمس السبت، حيث أثنوا على إرادته القوية في اللعب وتمثيل منتخب بلاده، وتألقه في المباراة رغم وزنه الزائد.

من جانبه، تقبل مفومبي تلك الأحاديث عبر مواقع التواصل والصحف العالمية بصدر رحب، حيث أعاد نشرها عبر صفحته الشخصية على فيسبوك، واكتفى بوضع رمز الابتسامة تعليقا عليها.

ونشر اللاعب مقطع فيديو لواحد من أهدافه الأربعة في المباراة، عبر حسابه على انستغرام، وعلق عليه قائلا” تسجيل المباراة..نادوني بالعملاق”.

كما نشر مقطع فيديو آخر لرسالة خاصة من لاعب كرة السلة الأمريكي شاكيل أونيل، يدعمه فيها، وعلق عليها قائلا” الحلم الآن أصبح حقيقة، هذا لا يصدق، عش حلمك وحارب من أجله”.

المصدر : الجزيرة مباشر + خدمة سند

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