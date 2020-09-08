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رونالدو أول لاعب أوربي يسجل 100 هدف مع منتخب بلاده (فيديو)

نجم الهجوم البرتغالي رونالدو
نجم الهجوم البرتغالي رونالدو
8/9/2020

وأحرز رونالدو، 35 عاما، هدف التقدم (1- صفر) لمنتخب بلاده في مرمى المنتخب السويدي في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع للشوط الأول من مباراتهما في سولنا ضمن منافسات الجولة الثانية في المجموعة الثالثة بدوري القسم الأول في بطولة دوري أمم أوربا لكرة القدم.

وعاد رونالدو ليسجل الهدف الثاني له ولمنتخب بلاده ليصبح رصيده 101 هدفا مع البرتغال.

https://twitter.com/OnlyFootballCl1/status/1303427799542362113?ref_src=twsrc%5Etfw

وهذه هي المباراة رقم 165 التي يخوضها رونالدو، نجم هجوم يوفنتوس الإيطالي حاليا ومانشستر يونايتد الإنجليزي وريال مدريد الإسباني سابقا، مع المنتخب البرتغالي.

ونجح رونالدو في كسر الرقم الأوربي والمسجل باسم بوشكاش، خلال كأس العالم 2018 بعد أن سجل الهدف رقم 84 مع منتخب بلاده.

وعالميا، يأتي رونالدو في المركز الثاني خلف الإيراني علي دائي الذي سجل 109 أهداف مع منتخب بلاده.

المصدر : وكالات
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