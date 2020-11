رونالدو أول لاعب أوربي يسجل 100 هدف مع منتخب بلاده (فيديو)

وأحرز رونالدو، 35 عاما، هدف التقدم (1- صفر) لمنتخب بلاده في مرمى المنتخب السويدي في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع للشوط الأول من مباراتهما في سولنا ضمن منافسات الجولة الثانية في المجموعة الثالثة بدوري القسم الأول في بطولة دوري أمم أوربا لكرة القدم.

Ronaldo with international goal 100 for #Portugal.

First European player to achieve the century international goal mark.

https://t.co/W2VWRq2CFG

— Paul Almeida (@AzorcanGlobal) September 8, 2020