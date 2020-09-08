رونالدو أول لاعب أوربي يسجل 100 هدف مع منتخب بلاده (فيديو)

وأحرز رونالدو، 35 عاما، هدف التقدم (1- صفر) لمنتخب بلاده في مرمى المنتخب السويدي في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع للشوط الأول من مباراتهما في سولنا ضمن منافسات الجولة الثانية في المجموعة الثالثة بدوري القسم الأول في بطولة دوري أمم أوربا لكرة القدم.

Ronaldo with international goal 100 for #Portugal.

First European player to achieve the century international goal mark.

https://t.co/W2VWRq2CFG — Paul Almeida (@AzorcanGlobal) September 8, 2020

وعاد رونالدو ليسجل الهدف الثاني له ولمنتخب بلاده ليصبح رصيده 101 هدفا مع البرتغال.

https://twitter.com/OnlyFootballCl1/status/1303427799542362113?ref_src=twsrc%5Etfw

وهذه هي المباراة رقم 165 التي يخوضها رونالدو، نجم هجوم يوفنتوس الإيطالي حاليا ومانشستر يونايتد الإنجليزي وريال مدريد الإسباني سابقا، مع المنتخب البرتغالي.

𝗖𝗿𝗶𝘀𝘁𝗶𝗮𝗻𝗼 𝗹𝗹𝗲𝗴𝗮 𝗮 𝗹𝗼𝘀 💯⚽️ 𝟭𝟬𝟬 goles en 𝟭𝟲𝟱 partidos 🤯

Único jugador en activo en lograrlo.#Cristiano100 🔥🔥🔥🔥🔥

🇵🇹 @Cristiano | @selecaoportugal pic.twitter.com/ejzDWblupa — Copa Mundial FIFA 🏆 (@fifaworldcup_es) September 8, 2020

ونجح رونالدو في كسر الرقم الأوربي والمسجل باسم بوشكاش، خلال كأس العالم 2018 بعد أن سجل الهدف رقم 84 مع منتخب بلاده.

وعالميا، يأتي رونالدو في المركز الثاني خلف الإيراني علي دائي الذي سجل 109 أهداف مع منتخب بلاده.