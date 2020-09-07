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مصر.. تفاعل واسع مع لفتة إنسانية من حارس الزمالك تجاه مؤمن زكريا (فيديو)

7/9/2020

وارتدى الحارس قميصا عليه صورة لاعب الأهلي السابق مؤمن زكريا، الذي يعاني من المرض منذ أوائل العام الماضي.

وأعرب جنش في حوار مع فضائية رياضية مصرية، عن تمنياته بالشفاء لمؤمن زكريا.

وأضاف متأثرا "مؤمن يحتاج مساندة الجميع بشكل دائم وليس لفترات".

ويعاني مؤمن زكريا من مرض "التصلب الجانبي الضموري في العضلات"، وهو مرض نادر الحدوث، يصاب به شخص من بين مليونين، وهو مرض سريع الانتشار في جميع أنحاء الجسم.

ومع تفاقم الوضع ينتقل الضمور من العضلات إلى الأعصاب، ومن ثم يفقد الجسم سيطرته على العضلات، وهو ما يؤثر على جسم الإنسان وجميع حواسه حتى النطق.

وتفاقم الوضع حتى أخرجه المدرب من حساباته بسبب شكواه الدائمة من آلامٍ عضلية، وبعدها صرَّح رئيس النادي السعودي، سعود الحربي، أن زكريا يعاني من مرض يمنعه من ممارسة كرة القدم، وفُسخ عقده مع النادي بعد ذلك وعاد إلى الأهلي، واشتدت عليه أعراض المرض.

وتأكدت إصابته بمرضٍ خطير إثر ظهوره في أحد البرامج الرياضية، وهو غير قادر على الكلام بطريقة طبيعية.

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل
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