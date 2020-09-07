مصر.. تفاعل واسع مع لفتة إنسانية من حارس الزمالك تجاه مؤمن زكريا (فيديو)

وارتدى الحارس قميصا عليه صورة لاعب الأهلي السابق مؤمن زكريا، الذي يعاني من المرض منذ أوائل العام الماضي.

وأعرب جنش في حوار مع فضائية رياضية مصرية، عن تمنياته بالشفاء لمؤمن زكريا.

وأضاف متأثرا "مؤمن يحتاج مساندة الجميع بشكل دائم وليس لفترات".

ويعاني مؤمن زكريا من مرض "التصلب الجانبي الضموري في العضلات"، وهو مرض نادر الحدوث، يصاب به شخص من بين مليونين، وهو مرض سريع الانتشار في جميع أنحاء الجسم.

ومع تفاقم الوضع ينتقل الضمور من العضلات إلى الأعصاب، ومن ثم يفقد الجسم سيطرته على العضلات، وهو ما يؤثر على جسم الإنسان وجميع حواسه حتى النطق.

لفتة عظيمة يا جنش ♥️♥️

ربنا يشفيك و يطمننا عليك يا مؤمن و عندي ثقة في الله حانشوفك في الملعب تاني إن شاء الله ♥️🙏🏻@genish_mahmoud @MoamenZakaria pic.twitter.com/FtvLCtFnX5 — بلال أحمد علام (@BilalAhmadAllam) September 6, 2020

وتفاقم الوضع حتى أخرجه المدرب من حساباته بسبب شكواه الدائمة من آلامٍ عضلية، وبعدها صرَّح رئيس النادي السعودي، سعود الحربي، أن زكريا يعاني من مرض يمنعه من ممارسة كرة القدم، وفُسخ عقده مع النادي بعد ذلك وعاد إلى الأهلي، واشتدت عليه أعراض المرض.

وتأكدت إصابته بمرضٍ خطير إثر ظهوره في أحد البرامج الرياضية، وهو غير قادر على الكلام بطريقة طبيعية.

كل واحد بيحب فريقة ومتعصب له.. وميمنعش برضه من شوية التحفيل الصحي لما بنكسب بعض.. بس الصورة دي بتثبت قد إيه احنا جوانا حاجات حلوة بنتجمع عليها رغم إختلاف انتماءاتنا.. شابوه جنش راجل 👏🏻 وربنا يقومك بألف سلامة يا مؤمن ❤️@genish_mahmoud @MoamenZakaria pic.twitter.com/5ZiPnE1jb9 — Ahmad Fahmy (@AFahmyOfficial) September 6, 2020