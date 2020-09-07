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استبعاد ديوكوفيتش من أمريكا المفتوحة للتنس بعد اعتدائه على الحكم (فيديو)

مراقبة الخط تنظر لديوكوفيتش بعد تعافيها من أثر الضربة
مراقبة الخط تنظر لديوكوفيتش بعد تعافيها من أثر الضربة
6/9/2020

وكان ديوكوفيتش غاضبا بعد فشله في حسم المجموعة الأولى ضد الإسباني بابلو كارينيو بوستا وسقوطه أرضا وخسارة شوط إرساله ليتأخر 6-5، وضرب الكرة بقوة بالغة في أرض الملعب لتصطدم بمراقبة الخط.

واعتذر اللاعب الصربي على الفور لمراقبة الخط قبل أن يدخل في نقاش طويل مع حكم البطولة.

وتم استبعاده طبقا للوائح اللعبة، التي تنص على الاستبعاد التلقائي، ورغم تأكيد ديوكوفيتش بأنه لم يقصد ضرب الكرة في مراقبة الخط.

وصافح ديوكوفيتش منافسه كارينيو بوستا وغادر الملعب بخطوات متثاقلة.

وكانت النهاية مثيرة لآمال المصنف الأول في إحراز لقبه 18 في البطولات الأربع الكبرى، وهو أمر كان مرجحا إلى حد كبير مع مضي مباريات البطولة.

وقالت البطولة في بيان إنه تم استبعاد ديوكوفيتش لتصرفه بشكل "متعمد أو متهور" داخل الملعب.

وقال البريطاني تيم هينمان، الذي استبعد من بطولة ويمبلدون بسبب واقعة مماثلة في 1995 "إنه القرار الصحيح".

وأضاف أن ديوكوفيتش "لم يقصد ضرب الكرة في مراقبة الخط، لكنه سدد الكرة بعيدا ويجب أن تكون مسؤولا عن تصرفاتك".

المصدر : رويترز
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