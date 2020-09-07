استبعاد ديوكوفيتش من أمريكا المفتوحة للتنس بعد اعتدائه على الحكم (فيديو)

وكان ديوكوفيتش غاضبا بعد فشله في حسم المجموعة الأولى ضد الإسباني بابلو كارينيو بوستا وسقوطه أرضا وخسارة شوط إرساله ليتأخر 6-5، وضرب الكرة بقوة بالغة في أرض الملعب لتصطدم بمراقبة الخط.

BREAKING: “Novak Djokovic, the No. 1 seed in the men’s draw, was disqualified from the U.S. Open after accidentally striking a lineswoman with a ball hit in frustration,” reports @nytimes pic.twitter.com/wsVDKBa0nY — David Begnaud (@DavidBegnaud) September 6, 2020

واعتذر اللاعب الصربي على الفور لمراقبة الخط قبل أن يدخل في نقاش طويل مع حكم البطولة.

Novak Djokovic has been defaulted from the U.S. Open after hitting a line judge with a ball pic.twitter.com/ByKxKjXG28 — Bleacher Report (@BleacherReport) September 6, 2020

وتم استبعاده طبقا للوائح اللعبة، التي تنص على الاستبعاد التلقائي، ورغم تأكيد ديوكوفيتش بأنه لم يقصد ضرب الكرة في مراقبة الخط.

وصافح ديوكوفيتش منافسه كارينيو بوستا وغادر الملعب بخطوات متثاقلة.

وكانت النهاية مثيرة لآمال المصنف الأول في إحراز لقبه 18 في البطولات الأربع الكبرى، وهو أمر كان مرجحا إلى حد كبير مع مضي مباريات البطولة.

وقالت البطولة في بيان إنه تم استبعاد ديوكوفيتش لتصرفه بشكل "متعمد أو متهور" داخل الملعب.

USTA statement on default of Novak Djokovic: pic.twitter.com/dqlt0mokg9 — US Open Tennis (@usopen) September 6, 2020

وقال البريطاني تيم هينمان، الذي استبعد من بطولة ويمبلدون بسبب واقعة مماثلة في 1995 "إنه القرار الصحيح".

وأضاف أن ديوكوفيتش "لم يقصد ضرب الكرة في مراقبة الخط، لكنه سدد الكرة بعيدا ويجب أن تكون مسؤولا عن تصرفاتك".