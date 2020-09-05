مصر تحقق في اختفاء كؤوس أفريقية.. ولاعب سابق: كوميديا هابطة

وتم اكتشاف الواقعة بالتزامن مع رغبة اللجنة الخماسية، برئاسة عمرو الجنايني، في إنشاء متحف بمقر الجبلاية وضم الكؤوس والجوائز التي حصل عليها الاتحاد والمنتخب.

وقالت اللجنة الخماسية المؤقتة في بيان عبر تويتر "في إطار التطوير الذي يقوم به الاتحاد المصري لكرة القدم حاليا لمقره الرئيسي، ومن بينه تحويل المدخل إلى متحف مصغر للكرة المصرية، فوجئت إدارة الاتحاد بعدم وجود عدد من الكؤوس القديمة في مخازن الاتحاد التي كان من المفترض أن يتم الاستعانة بها في عملية التطوير".

وأضاف البيان "يجرى حاليا تحقيق للتأكد من مصير هذه الكؤوس القديمة، وهل نجت من عملية حريق ونهب مقر الاتحاد في العام 2013 لدى الهجوم عليه من مجموعات الألتراس، أم راحت ضمن الخسائر التي نجمت عما تعرض إليه المبنى في هذه الواقعة؟".

وكان الإعلامي أحمد شوبير، فجّر مفاجأة تتعلق باختفاء كأس الأمم الأفريقية من داخل مقر الاتحاد، الذي تحتفظ به مصر بعد فوزها باللقب 3 مرات متتالية.

وتبادل لاعبون ومدربون ومسؤولون سابقون الاتهامات بشأن الواقعة، فقال اللاعب الدولي السابق أحمد حسن، الذي قال البعض إنه يحتفظ بالكأس "والله فعلاً عايشين كوميديا هابطة".

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع الحادث وكانت هذه بعض ردود الأفعال:

وأنا كمان هحكيلكم حكاية شربات.. قالك كأس ضاع واسألوا أحمد حسن.. دول ٤ يا بابا انت وهو علشان لو ناسين ؟! و لو عاوزين واحد كمان ممكن نرجع نلعب ونجيب كأس خامس.. والله فعلاً عايشين كوميديا هابطة !!! بس الصورة حلو pic.twitter.com/vr7sjH7NdT — Ahmed Hassan احمد حسن (@AhmedHassan) September 4, 2020

كأس افريقيأ اللي مصر احتفظت بيه …اتسرق يا رجالة #مش_عايزينك_ياسيسي_وهنخلعك pic.twitter.com/RCfa7jSamm — الحمد لله (@yassoo62) September 4, 2020

https://twitter.com/selem_alansary5/status/1301967021727514624?ref_src=twsrc%5Etfw

اكتر حاجة مضحكاني في موضوع اختفاء كأس الامم الافريقية دي ان تصريحات المسئولين في الاتحاد سابقا تحسسك انهم متأكدين انه عند واحد صاحبهم بس مش فاكرين مين — Nassiiif (@Omar_Nassef) September 4, 2020

إختفاء كأس أفريقيا الذي حصلت عليه مصر أعوام 2006 – 2008 – 2010 من إتحاد الكره .

علي فكره الكأس الأصلي سرق في 2013 .. وده نسخه منه .

صرخي يا إنشراح .. كاس أفريقيا راح 🤔 — عبدالناصرزيدان (@abdelnaserzidn) September 4, 2020

اختفاء جميع الدروع والكؤوس من خزينة الجبلاية.. مش بس كأس أمم أفريقيا(اللجنه الخماسيه المفروض يحولوها للنيابه العامه بتهمة الاهمال الجسيم حتى لو رجعت المسروقات ) — 🇪🇬🇪🇬🇪🇬🇪🇬مهندس خيرى ندا 🇪🇬🇪🇬🇪🇬🇪🇬 (@masr_7) September 4, 2020