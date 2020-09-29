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رياضة|السعودية

تلغراف: السعودية تسمح بارتداء الملابس القصيرة في بطولة الغولف للسيدات

السعودية تسمح للاعبات الغولف بارتداء السراويل القصيرة وقمصان بنصف أكمام
السعودية تسمح للاعبات الغولف بارتداء السراويل القصيرة وقمصان بنصف أكمام
29/9/2020

حيث سيُسمح لهم بارتداء سراويل قصيرة أو بطول ثلاثة أرباع، وقمصان من نوع بولو بأكمام قصيرة، أثناء التنافس على جائزة مالية قيمتها مليون دولار أمريكي.

وتقول الصحيفة إنه تم تحذير اللاعبات في سبتمبر الماضي من أنهن قد يضطررن إلى ارتداء سراويل طويلة بسبب لوائح الملابس الصارمة في المملكة.

ومن المثير للاهتمام أن المملكة لم تسمح للاعبين الذكور عندما لعبوا في السعودية العام الماضي بارتداء السراويل القصيرة.

ومن المقرر أن تكون قيمة جائزة بطولة الغولف للسيدات، والتي تقدمها شركة أرامكو السعودية، مليون دولار أمريكي، وهي ثاني أعلى أجر غير رئيسي في الجولة الأوربية للسيدات هذا الموسم.

وستقام البطولة بنادي الغولف الملكي القريب من جدة، وسيتاح مبلغ إضافي قدره 500 ألف دولار في شكل جوائز مالية خلال أسبوع من "الغولف السعودي" تقدم من خلاله الفرصة لهواة الغلف للعب جنبًا إلى جنب مع المحترفات.

وكشفت الصحيفة أن التوصية السعودية كانت "أن ترتدي النساء ملابس محتشمة مع سراويل متوسطة الطول وقمصان بولو، ولن يضطررن إلى تغطية المزيد من أذرعهن أو رؤوسهن".

وأضافت الصحيفة أن السعودية تستغل بطولات مثل هذه من أجل ما يعرف بـ"الغسيل الرياضي" وهو مصطلح يستخدم لوصف الأنظمة الفاسدة أو الاستبدادية التي تستخدم الأحداث الرياضية لتبييض صورتها دوليًا.

المصدر : تلغراف
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