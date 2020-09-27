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شاهد: هدفان وتمريرة حاسمة في بداية مبهرة لسواريز مع أتليتيكو

27/9/2020

وبدأ سواريز، الذي أكمل انتقاله من برشلونة إلى أتليتيكو يوم الجمعة، اللقاء من مقاعد البدلاء وترك تأثيرا سريعا بعد نزوله حين مرر إلى ماركوس يورينتي ليسجل الهدف الرابع.

وحول مهاجم أوروغواي الكرة برأسه نحو الشباك في الدقيقة 86 بعد تمريرة يورينتي العرضية قبل أن يهز الشباك مجددا في الوقت المحتسب بدل الضائع.

وهيمن أتليتيكو على اللقاء بعد أن وضعه دييجو كوستا في المقدمة من ضربة رأس في الدقيقة التاسعة وأهدر ساؤول نيجيز ركلة جزاء في الشوط الأول وبعد الاستراحة عزز تقدمه عبر أنخيل كوريا وجواو فيلكس.

وأحرز خورخي مولينا هدف حفظ ماء الوجه لغرناطة في الدقيقة 86 قبل أن يعيد سواريز فارق الخمسة أهداف.

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
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