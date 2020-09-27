شاهد: ليستر يقهر مانشستر سيتي بخماسية على ملعب "الاتحاد"

وسجل جيمي فاردي ثلاثة أهداف (هاتريك) ليقلب تأخر ليستر بهدف أمام مضيفه مان سيتي إلى فوز بخمسة أهداف مقابل هدفين.

وتقدم مانشستر سيتي بهدف سجله رياض محرز في الدقيقة الرابعة، وتعادل جيمي فاردي لفريق ليستر في الدقيقة 36 من ركلة جزاء؛ لينتهي الشوط الأول بالتعادل بهدف لهدف.

وفي الشوط الثاني، سجل فاردي الهدف الثاني له ولفريقه في الدقيقة 54، قبل أن يسجل الهدف الثالث له ولفريقه في الدقيقة 58 من ركلة جزاء.

وسجل جيمس ماديسون الهدف الرابع لفريق ليستر سيتي في الدقيقة 77، قبل أن يسجل ناثان أكي الهدف الثاني لمانشستر سيتي في الدقيقة 84، إلا أن يوري تيليمانس سجل الهدف الخامس لفريق ليستر في الدقيقة 88 من ركلة جزاء.

ورفع ليستر سيتي رصيده إلى تسع نقاط، وتصدر ترتيب الدوري، بفارق الأهداف أمام إيفرتون، وتوقف رصيد مانشستر سيتي عند ثلاث نقاط في المركز الثالث عشر.

كما شهدت الجولة ذاتها تعادل توتنهام مع نيوكاسل 1/1، وفوز ليدز على شيفيلد يونايتد بهدف نظيف.

وسقط فريق توتنهام في فخ التعادل 1/1 أمام ضيفه نيوكاسل، بعدما تقدم توتنهام بهدف سجله لوكاس مورا في الدقيقة 25، وتعادل كاليوم ويلسون لنيوكاسل في الدقيقة الأخيرة من المباراة من ركلة جزاء.

ورفع توتنهام رصيده إلى أربع نقاط في المركز السابع، بفارق الأهداف أمام تشلسي ونيوكاسل صاحبي المركزين الثامن والتاسع على الترتيب.

وفي المباراة الثالثة، انتزع فريق ليدز يونايتد فوزا صعبًا من مضيفه شيفيلد يونايتد بهدف مقابل لا شيء.

ويدين ليدز بالفضل في هذا الفوز للاعبه باتريك بامفورد الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 88 من المباراة؛ ليرفع رصيده إلى ست نقاط في المركز السادس، وظل شيفيلد يونايتد بلا رصيد.

وأوقفت هذه النتيجة سلسلة من 11 مباراة متتالية دون هزيمة لمانشيستر سيتي على أرضه في الدوري الممتاز ومنذ الموسم الماضي، كما أنها أول خسارة للفريق في مباراته الافتتاحية على أرضه في المسابقة منذ التعثر 2-1 أمام ساوثامبتون في 1989.

وبنتيجة مباراة الليلة، يتصدر ليستر ترتيب البريميرليغ، ويأتي إيفرتون وصيفًا له، ثم أرسنال في المركز الثالث، في حين جاء ليفربول (حامل اللقب) في المركز الرابع، أما مان سيتي (وصيف الدوري الماضي) في المركز الثالث عشر، وفي قاع البريميرليغ (المركز العشرين) شيفيلد يونايتد، حتى الآن.