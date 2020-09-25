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رياضة|الإمارات

للمرة الثانية خلال 5 سنوات.. تعليق مشاركة الامارات في مسابقات الفروسية الدولية

سبق تعليق مشاركة الامارات في مسابقات الفروسية الدولية قبل عدة أعوام
سبق تعليق مشاركة الامارات في مسابقات الفروسية الدولية قبل عدة أعوام
25/9/2020

وبموجب الايقاف سيتم تعليق مشاركة الامارات في جميع المسابقات والفئات التابعة للاتحاد الدولي للفروسية حتى العام الجديد وكذلك مسابقات القدرة والتحمل حتى 31 مارس/ آذار 2021. وأمام الامارات 21 يوما للطعن في  القرار.

وهذه هي المرة الثانية خلال خمس سنوات التي يفرض فيها الاتحاد الدولي عقوبات على الامارات، بعد أن تم تعليق عضويتها عام 2015 بسبب سوء معاملة الجياد.

ووجد تحقيق مستقل أن مسابقتين وطنيتين للقدرة والتحمل أقيمتا في يناير/ كانون الثاني وفبراير/ شباط الماضيين تجاوزتا بكثير حصص الفرسان الأجانب المسموح بها في المسابقات المحلية وكان يجب إقامتهما بطولاتٍ دولية.

وقال الاتحاد الدولي للفروسية إن السبب يرجع لمحاولة للتحايل على قواعد جديدة لسباقات القدرة والتحمل كان من المقرر تطبيقها في أول يناير/ كانون الثاني 2020.

وسيتعين على الاتحاد الاماراتي للفروسية أن يدفع أيضا نسبة مئوية من المستحقات التنظيمية التي كانت ستذهب إلى الاتحاد الدولي إذا تم تنظيم السباقين باعتبارهما سباقين دوليين إضافة إلى الأتعاب والمصاريف القانونية وعقوبة مالية أخرى.

وقال إنغمار دي فوس رئيس الاتحاد الدولي للفروسية في بيان "من المؤسف أن نتعامل مع قضايا من هذا النوع في 2020 وأن نضطر الى تعليق مشاركة اتحاد وطني.

"ومع ذلك فإن النية الواضحة للاتحاد الاماراتي للفروسية لتجنب تطبيق القواعد الجديدة انعكست على تصرفاته.. ولا يمكننا السماح للاتحادات الوطنية بتطبيق القواعد بالشكل والتوقيت الذي يناسبها فقط".

المصدر : رويترز
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