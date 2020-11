سواريز يودع برشلونة بالدموع ويوجه رسالة للجمهور (فيديو)

وأكمل سواريز (33 عاما) انتقاله لأتلتيكو مدريد مساء الأربعاء، ولكنه تحدث اليوم مع الصحفيين في مؤتمر صحفي وداعي.

وقال سواريز، وعيناه تدمع في بداية حدث الوداع "شكرا لكل الجماهير على حبهم، الذي أقدره ولن أنساه، وشكر كبير للعاملين أيضا".

وأضاف "سيكون دائما هناك مشجع آخر لبرشلونة، أينما كنت".

ويرحل سواريز، الذي سجل 198 هدفا في 283 مباراة مع برشلونة وفاز معه بـ13 لقبا من بينهما أربعة ألقاب للدوري ودوري أبطال أوربا، كأسطورة من أساطير الفريق.

وأضاف سواريز "أرحل بفخر كثالث هداف تاريخي للفريق".

وأكد "لم أتخيل بعد كيف ستكون الأمور عندما أواجه برشلونة، أواجه زملائي السابقين وأصدقائي، ولكننا سنحاول وسنقدم مباراة جيدة".

