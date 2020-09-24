سواريز يودع برشلونة بالدموع ويوجه رسالة للجمهور (فيديو)

وأكمل سواريز (33 عاما) انتقاله لأتلتيكو مدريد مساء الأربعاء، ولكنه تحدث اليوم مع الصحفيين في مؤتمر صحفي وداعي.

وقال سواريز، وعيناه تدمع في بداية حدث الوداع "شكرا لكل الجماهير على حبهم، الذي أقدره ولن أنساه، وشكر كبير للعاملين أيضا".

عيون سواريز تُغرغر بالدمووع 😭😭😭 pic.twitter.com/OmTXvSRN2h — FCB World (@FCBW_A7) September 24, 2020

وأضاف "سيكون دائما هناك مشجع آخر لبرشلونة، أينما كنت".

"S'acaba una etapa i estic orgullós per tot el que he aconseguit. Agrair eternament a tots els #culers." 💙❤ #9raciasLuis pic.twitter.com/eB5KTLJKcX — FC Barcelona (@FCBarcelona_cat) September 24, 2020

ويرحل سواريز، الذي سجل 198 هدفا في 283 مباراة مع برشلونة وفاز معه بـ13 لقبا من بينهما أربعة ألقاب للدوري ودوري أبطال أوربا، كأسطورة من أساطير الفريق.

وأضاف سواريز "أرحل بفخر كثالث هداف تاريخي للفريق".

وأكد "لم أتخيل بعد كيف ستكون الأمور عندما أواجه برشلونة، أواجه زملائي السابقين وأصدقائي، ولكننا سنحاول وسنقدم مباراة جيدة".

#9raciasLuis: ❝It's always special when you face your former team … It will be special for them as well.❞

—@LuisSuarez9 on having to play against Barça with Atlético Madrid pic.twitter.com/SJtksnOZwW — FC Barcelona (@FCBarcelona) September 24, 2020

وأضاف "عندما أبلغني برشلونة أنه لن يواصل الاعتماد علي، وضعت نفسي على قائمة الراحلين وكان هناك العديد من العروض. رأيت نفسي قادرا على التنافس مع فريقين مثل برشلونة وريال مدريد، ولم يكن لدي أي شكوك عندما تقدم أتلتيكو بعرضه".

وقام اللاعب بالتقاط صور مع عائلته في ملعب كامب نو قبل المؤتمر الصحفي، الذي تحدث فيه أيضا جوسيب ماريا بارتوميو رئيس النادي.

🙌 @LuisSuarez9 🙌 La Liga 🏆 🏆 🏆 🏆

Copa del Rey 🏆 🏆 🏆 🏆

Spanish Super Cup 🏆 🏆

UEFA Champions League 🏆

FIFA Club World Cup 🏆

UEFA Super Cup 🏆 💙❤️ #9raciasLuis pic.twitter.com/lYeBZVYo19 — FC Barcelona (@FCBarcelona) September 24, 2020

وقال بارتوميو "باسم كل جماهير برشلونة، شكر كبير لما قدمته في السنوات الست".

وأضاف "برشلونة سيظل منزلك دائما. اليوم الذي تقرر فيه ترك كرة القدم، أتمنى أن نقيم مباراة تكريمية ونودعك مع كل الجماهير، عندما ينتهي الوباء".