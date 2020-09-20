شاهد: مبابي يتألق ويقود سان جيرمان للفوز 3-صفر على نيس

ومنح مبابي، الذي غاب عن أول ثلاث جولات بسبب معاناته من فيروس كورونا المستجد، التقدم لسان جيرمان بهدف من ركلة جزاء في الدقيقة 38 وساهم بشكل كبير في الهدف الثاني لزميله أنخيل دي ماريا قبل أن يختتم ماركينيوس الثلاثية بضربة رأس في الشوط الثاني.

وبدأ سان جيرمان مسيرته بشكل ضعيف وخسر في أول جولتين، قبل أن يفوز بصعوبة 1-صفر على ميتز يوم الأربعاء لكنه مزق شباك نيس اليوم.

ونفذ مبابي ركلة الجزاء بقوة بعدما حصل على الخطأ، ثم أطلق تسديدة هائلة بعدما توغل بالكرة لمسافة طويلة ورد والتر بنيتز حارس نيس الكرة بصعوبة ليتابعها دي ماريا من مدى قريب ويسجل.

وأهدر سان جيرمان عدة فرص في الشوط الثاني، وسدد المهاجم ماورو إيكاردي في القائم قبل أن يسجل ماركينيوس الهدف الثالث بضربة رأس من مدى قريب بعد ركلة حرة نفذها دي ماريا من الجانب الأيمن.

وسدد أندير هيريرا أيضا في إطار المرمى بعدما غيرت الكرة اتجاهها في الشوط الأول فيما أبدع كيلور نافاس حارس سان جيرمان في إبعاد محاولة خطيرة.

وأصبح رصيد سان جيرمان ست نقاط من أربع مباريات وتقدم إلى المركز السابع وبفارق الأهداف عن نيس عاشر الترتيب.