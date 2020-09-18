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الأهلي بطلا للدوري المصري بعد هزيمة الزمالك أمام أسوان

جماهير الأهلي المصري
جماهير الأهلي المصري
18/9/2020

وسجل أسوان هدف المباراة الوحيد عن طريق لاعبه إبراهيم جلال في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول.

وبهذه الخسارة يتوج الأهلي بلقب الدوري نظرا للنقاط الثلاث التي ستخصم من الزمالك بنهاية الموسم، بعد عدم حضوره إلى ملعب "ستاد القاهرة" في مباراة القمة أمام الأهلي في شباط / فبراير الماضي.

درع الدوري المصري الممتاز

ورفع أسوان رصيده إلى 34 نقطة في المركز التاسع، بينما تجمد رصيد الزمالك عند 55 نقطة في المركز الثاني بفارق 17 نقطة خلف الأهلي متصدر الترتيب والذي يواجه مصر المقاصة غدا السبت.

ودخل الزمالك المباراة بمدرب جديد هو طارق يحيى الذي تولى المهمة بشكل مؤقت بعد رحيل الفرنسي باتريس كارتيرون الذي فسخ عقده مع الفريق وانتقل لتدريب فريق التعاون السعودي.

على الجانب الآخر دخل أسوان بمديره الفني أحمد كشري، والذي يدين له الفريق بالفضل في النتائج المتميزة التي حققها في الفترة الأخيرة.

وبدأت المباراة بفرصة كاد أن يسجل من خلالها أسوان هدفا مبكرا في الدقيقة الأولى، حينما لعب هيثم القاضي كرة طويلة داخل منطقة الجزاء، لمسها هيثم الفيل بشكل جيد، لكن محمود عبد الرحيم جنش حارس مرمى الزمالك أبعد الخطر في اللحظة الأخيرة.

وبعد تلك الفرصة اندفع الزمالك للهجوم بحثا عن تسجيل هدف التقدم، لكن أسوان وقف سدا منيعا أمام هجمات الزمالك بقيادة مصطفى محمد ومصطفى فتحي وأسامة فيصل

وبمرور الوقت غلب الأداء البدني والتدخلات الخشنة على أداء الفريقين، حيث توقف اللعب في أكثر من مناسبة بسبب تلك التدخلات.

وفي الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول، سجل إبراهيم جلال الهدف الأول لأسوان، بعد أن وجه ضربة رأس رائعة لم ينجح جنش في اللحاق بها، ليتقدم أسوان في النتيجة.

ومع بداية الشوط الثاني حاول أسوان تعزيز تقدمه في المباراة، لكنه واجه ضغطا كبيرا من جانب الزمالك الذي حاول تعديل النتيجة.

وفي الدقيقة 55 سدد أسامة فيصل كرة من خارج منطقة الجزاء، لكن مسعد عوض حارس مرمى أسوان أمسك بالكرة بنجاح.

ومن جانبه، حاول أسوان عن طريق هيثم الفيل في الدقيقة 60 بعد أن راوغ أكثر من لاعب في دفاع الزمالك، لكن تسديدته الضعيفة لم تشكل أي خطورة على مرمى جنش.

وبمرور الوقت بدأ فريق أسوان يتحكم في نسق اللعب، ليحرم بذلك فريق الزمالك من الاستحواذ على الكرة خاصة في وسط الملعب.

ولعب إمام عاشور كرة عرضية من خارج منطقة الجزاء،لكن رأسية مصطفى محمد لم تنجح في تشكيل أي خطورة على مرمى مسعد عوض في الدقيقة 76.

وعاد مصطفى محمد مرة أخرى ليوجه ضربة رأس مرت إلى جانب القائم الأيمن لمرمى أسوان في الدقيقة 87.

وبعد نهاية الوقت الأصلي للمباراة تبادل لاعبو أسوان الكرة فيما بينهم في محاولة للحفاظ على الفوز، وسط محاولات مستميتة من لاعبي الزمالك لإدراك التعادل.

ولم ينجح الزمالك في إدراك التعادل رغم محاولاته المتعددة خاصة في الدقائق الأخيرة، ليطلق الحكم صافرة نهاية المباراة بفو أسوان 1/ صفر.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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