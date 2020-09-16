ميسي يسجل هدفين لبرشلونة في مباراة ودية استعدادا للدوري الإسباني (فيديو)

وتقدم برشلونة في الدقيقة 21 عن طريق البرازيلي فيليبي كوتينيو، قبل أن يضيف ميسي هدفين، جاء الأول في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول، وجاء الثاني في الدقيقة 51 من المباراة.

وسجل سامويل سايت هدف جيرونا الوحيد في الدقيقة 46 من المباراة.

HIGHLIGHTS

Barça 3, Girona 1 pic.twitter.com/d6DfIArxpW — FC Barcelona (@FCBarcelona) September 16, 2020

وكانت الأيام الماضية شهدت جدلًا كبيرًا حول مستقبل النجم الأرجنتيني، إذ أبدى رغبته في الرحيل عن النادي، قبل أن يتراجع عن قراره ويبقى مع الفريق حتى نهاية عقده في يونيو/ حزيران من العام المقبل على أقل تقدير.

وغاب برشلونة عن مباريات الجولة الأولى من الدوري الإسباني، إلى جانب أندية ريال مدريد وأتلتيكو مدريد وإشبيلية، وتحظى تلك الفرق بفرصة للراحة بعد أن خاضت مباريات في المسابقات الأوربية، التي جرى استئنافها في شهر أغسطس/ آب الماضي.