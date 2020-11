لعدم حضوره للدوحة.. الاتحاد الآسيوي يشطب نتائج الوحدة الإماراتي في الأبطال

وقال الاتحاد الآسيوي في بيان: "قررت اللجنة الفرعية أن الظروف التي تحيط بإخفاق النادي في الوصول ينطبق عليها وصف (الظروف القهرية) وأن المباريات التي خاضها نادي الوحدة في البطولة ستعتبر نتائجها ملغية"..

وتابع: "من أجل تفادي أي شكوك، فقد تقرر عدم احتساب أي نقاط أو أهداف من المباريات السابقة التي خاضها الفريق عند تحديد الترتيب النهائي للمجموعة".

ورفض الاتحاد الآسيوي الاستجابة لطلب الوحدة بتأجيل مباريات دور المجموعات، وذلك بسبب استكمال الاستعدادات ووصول العديد من الفرق إلى قطر من أجل خوض المنافسة.

وذكر الاتحاد في بيانه: "تنص المادة 4.1 من التعليمات الخاصة لمسابقات الاتحاد الآسيوي لكرة القدم خلال فترة جائحة كوفيد-19 في حالة عدم تمكن الفريق أو النادي المشارك من السفر إلى الدولة المضيفة أو/ ملعب المباراة بسبب قيود السفر أو أي قيود أخرى متعلقة بفيروس كوفيد-19، فإن الفريق المشارك/ النادي المشارك يعتبر منسحبا من البطولة".

وأضاف البيان أن الوحدة كان عليه الوصول إلى الدوحة قبل أربعة أيام من خوضه المباراة الأولى، وذلك وفق ما ينص عليه البروتوكول الطبي لإقامة المباريات خلال أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد، لكن النادي أبلغ الاتحاد بعدم قدرته على السفر بعد اكتشاف حالات إصابة بكورونا داخل الفريق.

🚨 JUST IN 🚨

AFC #COVID19 Sub Committee for #ACL2020 West decided that Al Wahda shall be considered to have withdrawn from the competition having failed to arrive in Doha!https://t.co/GlwXzTZml3

— #ACL2020 (@TheAFCCL) September 14, 2020