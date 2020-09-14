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لعدم حضوره للدوحة.. الاتحاد الآسيوي يشطب نتائج الوحدة الإماراتي في الأبطال

شعاري الوحدة الإماراتي والاتحاد الآسيوي للقدم
شعاري الوحدة الإماراتي والاتحاد الآسيوي للقدم
14/9/2020

وقال الاتحاد الآسيوي في بيان: "قررت اللجنة الفرعية أن الظروف التي تحيط بإخفاق النادي في الوصول ينطبق عليها وصف (الظروف القهرية) وأن المباريات التي خاضها نادي الوحدة في البطولة ستعتبر نتائجها ملغية"..

وتابع: "من أجل تفادي أي شكوك، فقد تقرر عدم احتساب أي نقاط أو أهداف من المباريات السابقة التي خاضها الفريق عند تحديد الترتيب النهائي للمجموعة".

ورفض الاتحاد الآسيوي الاستجابة لطلب الوحدة بتأجيل مباريات دور المجموعات، وذلك بسبب استكمال الاستعدادات ووصول العديد من الفرق إلى قطر من أجل خوض المنافسة.

وذكر الاتحاد في بيانه: "تنص المادة 4.1 من التعليمات الخاصة لمسابقات الاتحاد الآسيوي لكرة القدم خلال فترة جائحة كوفيد-19 في حالة عدم تمكن الفريق أو النادي المشارك من السفر إلى الدولة المضيفة أو/ ملعب المباراة بسبب قيود السفر أو أي قيود أخرى متعلقة بفيروس كوفيد-19، فإن الفريق المشارك/ النادي المشارك يعتبر منسحبا من البطولة".

وأضاف البيان أن الوحدة كان عليه الوصول إلى الدوحة قبل أربعة أيام من خوضه المباراة الأولى، وذلك وفق ما ينص عليه البروتوكول الطبي لإقامة المباريات خلال أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد، لكن النادي أبلغ الاتحاد بعدم قدرته على السفر بعد اكتشاف حالات إصابة بكورونا داخل الفريق.

وأوضح أن الوحدة تم وضعه تحت الحجر الصحي في الإمارات، فيما تقدم النادي والاتحاد الإماراتي بطلب لتأجيل المباريات، وهو الأمر الذي لم يكن ممكنا بسبب وصول الفرق المشاركة الأخرى وانطلاق استعداداتها لاستئناف المسابقة.

وانطلقت منافسات دوري ابطال اسيا بطريقة التجمع لأندية غرب اسيا، في الدوحة بمشاركة 15 ناديا بعد انسحاب نادي الوحدة الاماراتي بسبب قيود السفر ورفض السلطات الاماراتية مغادرته البلاد.

وتستمر المباريات حتى الثالث من أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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