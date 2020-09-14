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في الدقيقة الأخيرة.. هدف "خيالي" في مباراة بالدوري الفرنسي (فيديو)

إرفين كاردونا نجح في تسجيل الهدف الثاني لفريقه بريست من متابعة لكرة عرضية عالية
إرفين كاردونا نجح في تسجيل الهدف الثاني لفريقه بريست من متابعة لكرة عرضية عالية
14/9/2020

ونجح إرفين كاردونا في تسجيل الهدف الثاني لفريقه بريست من متابعة لكرة عرضية عالية ليرتقي اللاعب في الهواء ويسددها وهو طائر على طريقة مسلسلات الكرتون الرياضية.

وانتهت المباراة بفوز بريست بهدفين مقابل لا شيء على فريق ديجون..

ووصفت صفحات رياضية على مواقع التواصل الاجتماعي الهدف بأنه هدف "كارتوني"، في تلاعب بالكلمات لتشابه كلمة كارتون بالفرنسية مع اسم اللاعب.

وقالت صفحة "بي إن سبورتس" الرسمية على تويتر إن الهدف "يأخذنا بذكرياتنا إلى حركات الكابتن ماجد"، في إشارة إلى المسلسل الكارتوني الشهير.

كما وصفت بعض الحسابات، اللاعب بالطائرة المقلعة أو لاعبي الحركات البهلوانية للحظة تسجيله الهدف، وبعضها الآخر شبهه بأسطورة كرة القدم المجرية بوشكاش بإنهائه الخيالي للهجمة.

المصدر : الجزيرة مباشر + خدمة سند
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