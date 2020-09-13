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رياضة|السعودية

هدف مضحك من بين أقدام الحارس في السعودية (فيديو)

13/9/2020

وبسبب استهتار حارس مرمى فريق التقدم السعودي، اخترقت الكرة ما بين قدميه واستقرت في شباكه، ليحرز نادي حطين هدفا بسهولة.

وجاء الهدف بعد أن سدد لاعب فريق حطين كرة عرضية أرضية سهلة تجاه مرمى التقدم، وحاول الحارس إمساكها بنوع من الاستهتار، لتدخل من بين أقدامه بكل سهولة إلى الشباك، معلنة عن تقليص الفارق في النتيجة بين الناديين إلى 2-1.

ولحسن حظ الحارس أن فريقه التقدم نجح في إنهاء المباراة لصالحه بتحقيق الفوز بنتيجة 5-2 على حطين.

المصدر : الجزيرة مباشر + خدمة سند
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