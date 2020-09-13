هدف مضحك من بين أقدام الحارس في السعودية (فيديو)

وبسبب استهتار حارس مرمى فريق التقدم السعودي، اخترقت الكرة ما بين قدميه واستقرت في شباكه، ليحرز نادي حطين هدفا بسهولة.

غلطة حارس التقدم.. تكلف فريقه هدف 👀❌ pic.twitter.com/P0BfF2Ly6X — القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) September 10, 2020

وجاء الهدف بعد أن سدد لاعب فريق حطين كرة عرضية أرضية سهلة تجاه مرمى التقدم، وحاول الحارس إمساكها بنوع من الاستهتار، لتدخل من بين أقدامه بكل سهولة إلى الشباك، معلنة عن تقليص الفارق في النتيجة بين الناديين إلى 2-1.

ولحسن حظ الحارس أن فريقه التقدم نجح في إنهاء المباراة لصالحه بتحقيق الفوز بنتيجة 5-2 على حطين.

ما علينا من الهدف النقزه الأخيره وش الفايده منها 😂 pic.twitter.com/cUF7p5Fcz0 — فالح (: (@lFl8lh) September 10, 2020