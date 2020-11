بكعب القدم.. مهارات مذهلة لزين الدين زيدان في دوري أبطال أوربا (فيديو)

ويُظهر الفيديو، الذي حصد مليوني مشاهدة، دقة لاعب الوسط الفرنسي في التمريرات الساحرة والبينية بكعب قدمه في عدد من المباريات التي خاضها في دوري الأبطال، عندما كان لاعبا في صفوف ناديي ريال مدريد الإسباني ويوفنتوس الإيطالي.

ويشهد تاريخ دوري أبطال أوربا، على هدف زيدان الأسطوري الشهير مع نادي ريال مدريد، الذي أحرزه في نادي بايرن ليفركوزن الألماني في نهائي عام 2002.

🗣️ "Even though I was beautiful to watch, the most important thing was that I was effective on the pitch."

🤩 Zinédine Zidane mesmerised the footballing world…#UCL pic.twitter.com/nNnrvao3Pb

