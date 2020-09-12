صلاح يحتفل بهدفه الثالث في ليدز يونايتد على طريقة مؤمن زكريا (فيديو)

واحتفل الدولي المصري محمد صلاح على طريقة لاعب النادي الأهلي المصري مؤمن زكريا، بعد هدفه الثالث "الهاتريك" الذي سجله في شباك ليدز يونايتد.

ويأتي احتفال صلاح دعمًا لزكريا، الذي يعاني من أزمة صحية، ويستعد للسفر إلى أمريكا خلال أيام للعلاج.

وكان فريق المدرب يورجن كلوب قد تفدم في الدقيقة الرابعة بعد أن احتسب الحكم مايكل أوليفر لمسة يد ضد المدافع الألماني روبن كوخ الذي كان يخوض مباراته الأولى مع ليدز بعد تسديدة من صلاح، ونفذ المهاجم المصري ركلة الجزاء بنجاح.

لكن بعد ثماني دقائق عادل جاك هاريسون النتيجة لصالح ليدز بهدف فردي رائع، إذ تلقى الكرة في الجناح الأيسر ثم انطلق إلى قلب الملعب وتجاوز ترينت ألكسندر-أرنولد وجو جوميز قبل أن يسدد في الزاوية السفلى للمرمى.

واستعاد ليفربول تقدمه في الدقيقة 20 لكن هذه المرة بسبب خطأ من ليدز بعد أن ترك مدافعوه الخطير فيرجيل فان دايك بدون رقابة ليسجل المدافع الهولندي العملاق برأسه عقب ركلة ركنية نفذها آندي روبرتسون.

لكن فريق المدرب مارسيلو بيلسا، العائد للدوري الممتاز بعد غياب 16 عاما، أظهر صلابة مرة أخرى ووضع باتريك بامفورد الكرة في المرمى بعد خطأ نادر من فان دايك أثناء التعامل مع تمريرة عالية لتصل الكرة إلى مهاجم ليدز ليسجل في شباك الحارس أليسون.

وأعاد صلاح ليفربول إلى المقدمة قبل 12 دقيقة على نهاية الشوط الأول عندما وصلته الكرة بعدما أبعدها باسكال ستراوك بالرأس ليطلق تسديدة قوية في الزاوية العليا للمرمى.

لكن ليدز نجح في الرد لثالث مرة، إذ وصلت تمريرة هيلدر كوستا المنخفضة إلى لاعب الوسط البولندي ماتيوش كليخ الذي روض الكرة برشاقة وحصل على مساحة كافية ليسدد في شباك أليسون ويجعل النتيجة 3-3.

إلا أن ليفربول انتزع النقاط الثلاث في الدقيقة 88 من ركلة جزاء أخرى نفذها صلاح بعد مخالفة متهورة من رودريجو مورينو ضد فابينيو.