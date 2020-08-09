شاهد: بايرن يسحق تشيلسي برباعية ويتأهل لثمانية أبطال أوربا

وفرض البايرن سيطرته على أجواء اللقاء من بدايته، ونجح في تسجيل هدف أول مبكر من ركلة جزاء نفذها المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي، عند الدقيقة 10.

وأسفر ضغط أصحاب الأرض عن تسجيل هدف ثان في الدقيقة 24، حمل توقيع الكرواتي إيفان بيريسيتش، من كرة حاسمة مررها المتألق ليفاندوفسكي.

وعرفت الدقائق الأخيرة من شوط المباراة الأول تحسنا نسبيا لأداء لاعبي تشلسي، الذي تمكن من تقليص الفارق بهدف أحرزه المهاجم تامي أبراهام في الدقيقة 44.

وواصل البايرن أفضليته المطلقة على المباراة في شوطها الثاني، وأضاف هدفين آخرين عبر الفرنسي كورينتين توليسو، وليفاندوفسكي في الدقيقتين 76 و83.

وكان البايرن قد أنهى مواجهة الذهاب على ملعب ستامفورد بريدج منتصرا بثلاثة أهداف نظيفة، ليحجز الفريق الألماني مكانه المعتاد بين الثمانية الكبار، بفضل فوزه بمجموع المباراتين بسبعة أهداف لهدف وحيد.

ويلتقي بايرن ميونخ في الدور القادم برشلونة الإسباني، المتأهل على حساب نابولي الإيطالي.