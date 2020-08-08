يوفنتوس يقيل مدربه ساري.. وهؤلاء مرشحون لخلافته

وجاء قرار الاستغناء عن خدمات المدرب ساري (61 عاما) رغم نجاحه في قيادة الفريق للفوز بلقب الدوري الإيطالي للمرة التاسعة على التوالي في الشهر الماضي.

وأمس الجمعة ودع يوفنتوس دوري الأبطال، وهي البطولة التي يرغب في الفوز بها لأول مرة منذ 1996، بقاعدة فارق الأهداف خارج الأرض لصالح أولمبيك ليون رغم انتصاره 2-1 في الإياب.

وقال النادي عبر موقعه الرسمي على الإنترنت "يعلن نادي يوفنتوس لكرة القدم إعفاء ماوريتسيو ساري من مهام منصبه كمدرب للفريق الأول".

وأضاف بطل إيطاليا "يود النادي توجيه الشكر إلى المدرب الذي سطر صفحة جديدة في تاريخ يوفنتوس بالفوز بلقب الدوري للمرة التاسعة على التوالي في ذروة تطور مسيرته الشخصية ووصوله لقمة الكرة الإيطالية".

وتوضح إقالته التوقعات، التي يصفها البعض بغير المنطقية، في أحد أكبر الأندية الأوربية وبدأت وسائل إعلام إيطالية من بينها غازيتا ديلو سبورت الحديث عن المرشحين المحتملين.

ويتصدر ماوريسيو بوكيتينو مدرب توتنهام هوتسبير السابق وسيموني إنزاجي مدرب لاتسيو وزين الدين زيدان مدرب ريال مدريد ولاعب الفريق السابق الترشيحات بالإضافة إلى ماسيميليانو أليجري المدرب السابق الذي جاء ساري خلفا له في العام الماضي.

وتولى ساري المسؤولية من أجل زيادة تفوق يوفنتوس لكنه عانى لفرض أسلوب لعبه المعتمد على التمرير السريع.

وتعرض ساري لضغوط منذ هزيمة فريقه أمام نابولي بركلات الترجيح في نهائي كأس إيطاليا في يونيو/حزيران الماضي.

وفي العقد الأخير أصبح يوفنتوس القوة المهيمنة في الدوري الإيطالي الأول رغم أنه لم يحرز لقب دوري الأبطال منذ 1996.

عندما تعرض ساري للإقالة عام 2011 بأحد أندية الدرجة الرابعة، ظل محافظًا على سمعته بين فرق الدرجتين الثانية والثالثة وكان واثقًا بأنه سيعود للتدريب

وبدأ ساري، الذي لم يمارس كرة القدم بشكل احترافي، مشواره التدريبي مع فرق هواة في تسعينيات القرن الماضي بالإضافة إلى حياته المهنية مصرفيا في المملكة المتحدة وألمانيا وسويسرا ولوكسمبورغ.

وتولى ساري تدريب 16 فريقا مختلفا في الدرجات الأدنى للدوري الإيطالي قبل وصوله إلى الدرجة الأولى مع إمبولي في 2014.

وانتقل ساري إلى نابولي في 2016 وجعله أحد أخطر الأندية على هيمنة يوفنتوس ثم تولى تدريب تشلسي لموسم واحد نال خلاله لقب الدوري الأوربي قبل أن يستقر به الحال في يوفنتوس.