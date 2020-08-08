شاهد: السيتي يطيح بريال مدريد من دوري الأبطال بعد كابوس فاران

تقدم السيتي أولا بهدف مبكر حمل توقيع رحيم ستيرلينغ في الدقيقة 9، بعد خطأ كارثي من المدافع رافائيل فاران، استغله البرازيلي غابرييل جيسوس ومرر كرة إلى المهاجم الإنجليزي، الذي سجلها بسهولة ضد تيبو كورتوا.

وتمكن كريم بنزيما من تسجيل هدف التعادل لصالح ريال مدريد عند الدقيقة 28، بعدما استغل عرضية رائعة من رودريغو جوس، وضعها برأسه في شباك أصحاب الأرض.

وبحث الريال عن هدف آخر يعدل به نتيجة الذهاب، إلا أن غابرييل جيسوس عاد وتقدم للسيتي بهدف ثان في الدقيقة 68، من خطأ آخر للفرنسي رافاييل فاران، الذي أعاد كرة قصيرة للحارس تيبو كورتوا، استغلها المهاجم البرازيلي وسجل هدف التأهل لفريقه.

وكانت مباراة الذهاب قد انتهت بفوز السيتي بهدفين مقابل هدف وحيد، في مباراة أقيمت على ملعب سانتياغو بيرنابيو، ليبلغ الفريق الإنجليزي الدور القادم بفضل تقدمه بمجموع المباراتين بأربعة أهداف لهدفين.