مهاجم مخضرم يحرز هدفا "خرافيا" من منتصف الملعب (فيديو)

وتمكن تادي (32 عامًا) من تسديد الكرة بينما كان في منتصف الملعب، لتمر من فوق رأس حارس المرمى وتصيب الشبكة بهدف خرافي.

وسجل المهاجم المخضرم هدفه الرائع في الدقيقة 11 من بداية المباراة، وانتهى اللقاء بأربعة أهداف نظيفة لصالح سنترال يونايتد.

ولتادي القدرة على التسديد من مسافات بعيدة وتسجيل الأهداف وصناعتها أيضًا.

وفي يناير/كانون الثاني الماضي، عاد تادي إلى صفوف أشهر أندية نيوزيلندا "أوكلاند سيتي" الذي لعب له خلال الفترة من عام 2011 إلى 2018.

يمتاز تادي بالقدرة على اللعب في مركز الجناح الأيمن والمهاجم إلى جانب الجناح الأيسر أيضًا، وهو ما يجعله لاعبا مهما لفريقه.