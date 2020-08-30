رابطة الدوري الإسباني تصدر قرارا بشأن أزمة ميسي مع برشلونة.. ماذا فعلت؟

وقالت الرابطة في بيان إن عقد ميسي لا يزال ساريا مع برشلونة وأكدت استمرار سريان البند المتعلق بالشرط الجزائي في حال فسخ العقد المستمر حتى يونيو/ حزيران 2021.

وقال البيان إن السبيل الوحيد لمغادرة ميسي للنادي هو دفع قيمة الشرط الجزائي المنصوص عليه في عقده والبالغ 700 مليون يورو (نحو 833 مليون دولار).

وأضاف أنه "حسب القوانين المعمول بها فإن الرابطة لن توافق على أي طلب بالاستغناء عن أي لاعب مسجل في الاتحاد الإسباني لكرة القدم إلا بدفع الشرط الجزائي المنصوص عليه في عقد اللاعب".

ويصر أفضل لاعب في العالم ست مرات على أنه يملك شرطا جزائيا في عقده يسمح له الرحيل مجانا، ما أثار نزاعا مع برشلونة والآن رابطة الدوري.

وأرسل ميسي خطابا إلى برشلونة، الثلاثاء الماضي، يبلغه من خلاله برغبته في الرحيل عن النادي في صفقة انتقال حر.

وأشار محامو ميسي في وقت سابق إلى شرط في عقد النجم الأرجنتيني، الذي وقعه عام 2017 ويستمر لأربع سنوات، يسمح له بترك النادي مجانا لكن إذا طلب ذلك قبل العاشر من يونيو/ حزيران الماضي.

وسيدخل الطرفان في جدال بشأن هذا البند الذي يطبق عادة في نهاية الموسم ولكن الموسم تأجل وامتد إلى أغسطس/ آب الجاري بسبب جائحة كورونا.

وفي المقابل، تمسك برشلونة بأن البند الذي يسمح لميسي بالرحيل دون مقابل انتهى في العاشر من يونيو/ حزيران الماضي، وأنه في سبيل رحيله الآن عليه دفع قيمة الشرط الجزائي في عقده والبالغ 700 مليون يورو (نحو 833 مليون دولار).

ولم يحضر ميسي (33 عاما) الفحص الطبي لفيروس كورونا، ما يؤكد عزمه الرحيل عن النادي الذي قضى فيه مسيرته بالكامل.

ويحصل ميسي، الذي فاز بأكثر من 30 لقبا كبيرا مع النادي الإسباني وسجل أكثر من 600 هدف، على نحو مليون يورو في الأسبوع.