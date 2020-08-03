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التحكيم الرياضي يرفض شكوى الإمارات ضد قطر (فيديو)

فاز منتخب قطر على نظيره الإماراتي في منافسات نصف نهائي بطولة كأس آسيا 2019
فاز منتخب قطر على نظيره الإماراتي في منافسات نصف نهائي بطولة كأس آسيا 2019
3/8/2020

وكان الاتحاد الإماراتي لكرة القدم، قد تقدّم بشكوى حول قانونية مشاركة المعز علي، وبسام الراوي في المباراة التي جمعت المنتخبين القطري والإماراتي في المربع الذهبي لكأس آسيا، الثلاثاء 29 يناير/كانون أول 2019، وانتهت بفوز قطر برباعية نظيفة.

ورفضت لجنة الانضباط في الاتحاد الآسيوي الطعن الإماراتي بداية، ثم أتى قرار محكمة التحكيم الرياضي، مؤيدًا قرار الاتحاد الآسيوي.

وكان المنتخب القطري (العنابي) قد تأهل للمباراة النهائية لكأس آسيا لكرة القدم للمرة الأولى في تاريخه، بعدما فاز على الإمارات صاحبة الضيافة.

المنتخب القطري يكتسح نظيره الإماراتي برباعية نظيفة في كأس آسيا 2019

وبعد المباراة تقدم اتحاد الكرة الإماراتي باحتجاج أمام لجنة الانضباط والأخلاق باتحاد الكرة الآسيوي، معتبرا أن مشاركة بسام الراوي والمعز علي مع المنتخب القطري تتعارض مع لوائح كأس الأمم الآسيوية ولوائح الاتحاد الدولي للعبة (فيفا).

ولكن بعد التحقيقات قررت لجنة الانضباط والأخلاق باتحاد الكرة الآسيوي في 15 أبريل/نيسان 2019 رفض دعوى اتحاد الكرة الإماراتي، الذي استأنف أمام لجنة الاستئناف بالاتحاد القاري التي بدورها رفضت الدعوى هي الأخرى في 20 مايو/أيار 2019.

ولجأ اتحاد الكرة الإماراتي إلى "كاس" التي رفضت الدعوى وأكدت قانونية مشاركة الثنائي مع منتخب العنابي.

ولعب العنابي المباراة النهائية -في البطولة نفسها- أمام اليابان، بملعب مدينة زايد الرياضية، واقتنص البطولة بعد تغلُّبه على اليابان بثلاثة أهداف مقابل هدف.

المنتخب القطري يُتوّج بطلًا لكأس آسيا بعد فوزه على اليابان بثلاثة أهداف مقابل هدف في الإمارات

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المصدر : الجزيرة مباشر
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