شاهد: ركلات الترجيح تصدم ليفربول مجددا وتمنح أرسنال لقب الدرع الخيرية

وكان ليفربول خسر اللقب في الموسم الماضي أيضا بالهزيمة أمام مانشستر سيتي بركلات الترجيح.

وأحرز أرسنال اليوم لقبه السادس عشر في البطولة ومن بينها لقب مشترك مع توتنهام فيما تجمد رصيد ليفربول عند 15 لقبا في تاريخ مباريات الدرع الخيرية من بينها خمسة ألقاب مشتركة مع أندية أخرى.

وأنهى أرسنال الشوط الأول لصالحه بهدف سجله الغابوني الدولي بيير إيمريك أوباميانغ من قذيفة قوية في الدقيقة 12.

وفي الشوط الثاني، سجل البديل الياباني تاكومي مينامينو هدف التعادل لليفربول في الدقيقة 73.

وباءت باقي محاولات الفريقين بالفشل فيما تبقى من المباراة ليحتكم الفريقان إلى ركلات الترجيح.

وفي ركلات الترجيح، سجل لليفربول كل من محمد صلاح وفابينيو وتاكومي مينامينوز وكورتيس جونز وأضاع البديل ريان بريوستر الركلة الثالثة، وسجل لأرسنال كل من ريس نيلسون وإينسلي نيلز وسيدريك سواريس وديفيد لويز وبيير أوباميانغ.

وأقيمت المباراة اليوم بعد خمسة أسابيع فقط من انتهاء موسم 2019 / 2020 في بطولة الدوري الإنجليزي لكرة القدم والذي تأخرت نهايته بسبب فترة التوقف في وسط الموسم نتيجة أزمة تفشي الإصابات بفيروس "كورونا" المستجد.

وأقيمت هذه المباراة، التي تقام سنويا قبل انطلاق الموسم الجديد للدوري الإنجليزي، من دون جمهور مرة أخرى بسبب استمرار جائحة كورونا.

وكانت المباراة اليوم استعدادا جيدا لكل من الفريقين قبل أسبوعين فقط من بداية الموسم الجديد كما تمثل فرصة لإعادة ترتيب الأوراق وتصحيح الأخطاء خلال الأسبوعين المقبلين مع توقف المسابقات المحلية بسبب الأجندة الدولية.