بعد طلبه الرحيل عن برشلونة.. 4 اتجاهات أمام ميسي لتحديد وجهته التالية

وقضى ميسي، الفائز بجائزة الكرة الذهبية ست مرات والذي يعتبره البعض أفضل لاعب في تاريخ كرة القدم، مسيرته الكروية بالكامل مع فريق برشلونة، حيث خاض أول مباراة رسمية له مع الفريق الكتالوني عندما كان يبلغ من العمر 16 عاما.

وبعد نجاحات عديدة مع برشلونة، لم تكن السنوات الأخيرة جيدة بالنسبة لصانع الألعاب الأرجنتيني.

ورغم أن الفريق الكتالوني يظل أحد القوى في الدوري المحلي، إلا أن الفريق لم يتمكن من الفوز بدوري أبطال أوربا أو حتى الوصول للمباراة النهائية منذ أن توج باللقب في برلين في عام 2015.

وعانى برشلونة من خروج مؤلم أمام أندية يوفنتوس وروما الإيطاليين وليفربول الإنجليزي، ومؤخرا من قبل بايرن ميونيخ الألماني، الذي تغلب عليه بشكل مهين 8-2.

كل هذا دفع ميسي، 33 عاما، للقول إن الكيل قد طفح به، وإنه يريد أن يكون جزءا من مشروع رياضي يمكن أن يساعده على رؤية مسيرته في وهج المجد.

وقالت تقارير لوسائل إعلام ومواقع رياضية إن هناك ثلاثة أندية تتسابق على ضمه وهي مانشستر سيتي الإنجليزي وإنتر ميلان الإيطالي وباريس سان جيرمان الفرنسي.

ووفقا للتقارير، قدم مانشستر سيتي الإنجليزي عرضا مغريا يمكن من خلاله رؤية اللاعب يلعب لفريق نيويورك سيتي بعد أن يقضي ثلاثة مواسم في الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويدرب مانشستر سيتي جوسيب غوارديولا، الذي درب ميسي خلال فوزه بالثلاثية مع فريق برشلونة بالإضافة للعديد من الألقاب، كما يوجد صديقه المقرب وزميله في المنتخب الأرجنتيني سيرخيو أغويرو في الفريق.

وأشارت التقارير إلى أن فيران سوريانو، وهو مسؤول سابق في فريق برشلونة ولديه أيضا علاقة طيبة بميسي، هو من يتولى المفاوضات بين الجانبين.

صورة أرشيفية تجمع بين غوارديولا وميسي

في الوقت نفسه، لطالما سعى فريق إنتر ميلان للحصول على توقيع ميسي كما أن النادي على وفاق تام مع عائلة اللاعب.

وقام والد ميسي، خورخي، بشراء منزل في ميلانو، حيث اعتبره البعض حجر أساس لانتقال اللاعب لإيطاليا.

وذكرت تقارير أن مجموعة سونينغ الصينية، مالكة نادي إنتر ميلان، تتوق للتعاقد مع النجم الأرجنتيني ولديها القوة المالية لفعل هذا، خاصة وأن الفريق عاد حاليا للمشاركة في دوري أبطال أوربا.

وأشارت إلى أن إحدى أهم نقاط قوة عرض النادي الإيطالي هي قانون الضرائب هناك، إذ سيكون بمقدور ميسي الاحتفاظ بالكثير من أرباحه، وهو أحد الأسباب التي دفعت نجوما مثل كريستيانو رونالدو، لاعب ريال مدريد السابق، إلى الانتقال لإيطاليا.

وفيما يتعلق بنادي باريس سان جيرمان الفرنسي، فقد أنهى بطولة دوري أبطال أوربا كوصيف لبايرن ميونخ الذي تغلب عليه في مباراة متكافئة في النهائي.

كما أن نيمار، صديق ميسي، يلعب هناك وبجانب اللاعب البرازيلي هناك النجم كيليان مبابي، ويمكن أن يشكل الثلاثي خط هجوم لا يمكن إيقافه.

وذكرت تقارير أن هناك بعض أندية النخبة التي يمكنها أن تتعاقد مع ميسي من بينها ريال مدريد الإسباني وبايرن ميونخ ومانشستر يونايتد الإنجليزي.

ولدى الأندية الثلاثة قدرة مالية عالية، ولكن هناك عوامل أخرى قد توقف اتمام الصفقة.

وربما يكون انتقال ميسي إلى ريال مدريد الأكثر جدلا في تاريخ كرة القدم، حتى إنه سيتخطى انتقال لويس فيجو، الذي فعل نفس الأمر عام 2000.

ومن غير المرجح أن يقيم ميسي مشروع مانشستر يونايتد مقارنة بمشروع مانشستر سيتي، كما أن مفاضلة اللاعبين بين غوارديولا وأولي جونار سولشاير محسومة لغوارديولا.

في الوقت نفسه، من غير المرجح أن يمزق بايرن أفضل فريق كرة قدم في أوربا لمحاولة إيجاد مكان لميسي، في عمره الحالي.

من ناحية أخرى هناك فرصة بأن يكون ميسي يحاول إجبار مجلس إدارة برشلونة ورئيسه جوسيب ماريا بارتوميو على الاستقالة، وإلقاء اللوم عليهم في عدم نجاح النادي في السنوات الأخيرة على الساحة الأوربية، بعدما أنفقوا مئات الملايين على صفقات للتعاقد مع لاعبين لم يقدموا العروض المنتظرة منهم مع برشلونة.

وأخيرا إذا لم يعجب ميسي بأي من العروض، ربما يبحث عن عرض مربح أكثر في الدوري الأمريكي، أو ربما يتبع خطى زميليه أندريس إنييستا وينتقل للدوري الياباني أو تشافي هيرنانديز وينتقل لقطر.